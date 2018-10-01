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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:14

Просмотров: 603

В Мангистаускую областную больницу доставлен военнослужащий с менингококковой инфекцией

Военнослужащий 1997 года рождения доставлен в МОБ 30 сентября в 17:00 часов из воинской части №6656 в тяжелом состоянии. В данный момент пациент находится в реанимационном отделении центра инфекционных заболеваний МОБ, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Об этом сообщило руководство МОБ.

Приемный покой МОБ. Фото автора
Со слов врача, исполняющего обязанности начальника медслужбы воинской части, 27 сентября военнослужащий срочной службы обратился в медико-санитарную часть с жалобами на потерю сознания, судороги, повышение температуры тела до 39 градусов, головную боль, головокружение, высыпания на коже, порывы к рвоте, слабость, снижение аппетита в течение последних трех дней.

В связи с ухудшением состояния больной госпитализирован в МОБ.

- Во время проведения компьютерной томографии головного мозга отмечались судороги, пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Выставлен предварительный диагноз «Менингококковая инфекция, генерализированная форма. Менингококцемия, менингоэнцефалит (тяжелое течение), мозговая кома II степени. Отек головного мозга». Состояние пациента крайне тяжелое. Проводятся все необходимые мероприятия. Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение в воинской части, - прокомментировал Болат Каюпов, директор МОБ.


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Комментарии ( 1 )

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  • sergej_sergej_2005
  • ddd888
  • Кая Снегова
  • веснушка
 gurev57 (Посетители) Сегодня, 14:20
Давай выздоравливай солдат.тебя ждут дома.
 
 

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