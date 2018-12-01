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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:28

Просмотров: 1489

Новый перинатальный центр открыли в Актау

Областной перинатальный центр «Ана мен бала» открыли 30 ноября в 34 микрорайоне. На открытии центра присутствовали глава региона и вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области
Новый перинатальный центр состоит из семи блоков. Он рассчитан на 250 коек и оснащен современным медицинским оборудованием. Общая площадь центра - 28 тысяч квадратных метров.

- Здесь будут оказывать специализированную и высокоспециализированную акушерско-гинекологическую и неонатальную помощь беременным, роженицам и родильницам группы высокого риска, новорожденным, недоношенным и маловесным детям, первичную медико- санитарную и консультативную диагностическую помощь, - сообщили в пресс-службе акима области.

Новый перинатальный центр открыли в Актау


Глава региона Ералы Тугжанов отметил, что цифровизация должна войти в практику хирургических стационаров и родильных домов, что позволит создавать умные операционные, и что одна такая цифровая операционная уже установлена в новом перинатальном центре.

Новый перинатальный центр открыли в Актау


В управлении здравоохранения рассказали, что в перинатальном центре числится 442 медработника. Здесь работает более 60 врачей, 11 из которых имеют высшую категорию.

- В центре развернута интегрированная операционная с возможностью проведения онлайн связи в любую точку мира. Также в центре установлено оборудование для заместительной почечной и печеночной терапии «Prismaflex» и «Маrs». Вводится в действие собственная микробиологическая лаборатория. С этого года будут проводиться кардиохирургические операции для новорожденных с пороками сердца, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения.


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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 13:27
НУ!, теперь попрёт рождаемость по плану 01 по демографии и повышения населения РК, но с тем же нищета и безработица..
Через год два будет призыв как здесь...My Webpage

Озабоченных ждёт большой облом..
 
 

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