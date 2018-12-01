Новый перинатальный центр открыли в Актау

Новый перинатальный центр состоит из семи блоков. Он рассчитан на 250 коек и оснащен современным медицинским оборудованием. Общая площадь центра - 28 тысяч квадратных метров.- Здесь будут оказывать специализированную и высокоспециализированную акушерско-гинекологическую и неонатальную помощь беременным, роженицам и родильницам группы высокого риска, новорожденным, недоношенным и маловесным детям, первичную медико- санитарную и консультативную диагностическую помощь, - сообщили в пресс-службе акима области.Глава региона Ералы Тугжанов отметил, что цифровизация должна войти в практику хирургических стационаров и родильных домов, что позволит создавать умные операционные, и что одна такая цифровая операционная уже установлена в новом перинатальном центре.В управлении здравоохранения рассказали, что в перинатальном центре числится 442 медработника. Здесь работает более 60 врачей, 11 из которых имеют высшую категорию.- В центре развернута интегрированная операционная с возможностью проведения онлайн связи в любую точку мира. Также в центре установлено оборудование для заместительной почечной и печеночной терапии «Prismaflex» и «Маrs». Вводится в действие собственная микробиологическая лаборатория. С этого года будут проводиться кардиохирургические операции для новорожденных с пороками сердца, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения.