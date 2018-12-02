Акимат Актау: «Скальную тропу» закроют на время

- В связи с тем, что объект еще не завершен, а также участились факты вандализма, было принято решение перекрыть участок от отеля «Caspian Riviera» до ДЮСШ по парусному спорту в районе яхтклуба. Просим всех жителей отнестись с понимаем, - проинформировали в пресс-службе акима Актау.

По проекту общая длинна «Скальной тропы» составляет 1 450 метров. На данный момент завершено 1 000 метров.Причины возгорания выясняются.Напомним, пожар на участке «Скальной тропы» произошел 1 декабря около 22:00.В службе пожаротушения ДЧС Мангистауской области сообщили, что загорелся сухостой. После пламя перешло на одну из деревянных конструкций «Скальной тропы». Пострадавших в пожаре нет.Позже появились фото и видео последствий пожара.