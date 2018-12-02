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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:59

Просмотров: 2790

Акимат Актау: «Скальную тропу» закроют на время

Такое решение принято на выездном совещании представителями городского акимата совместно с подрядной организацией.

Фото автора
По проекту общая длинна «Скальной тропы» составляет 1 450 метров. На данный момент завершено 1 000 метров.

- В связи с тем, что объект еще не завершен, а также участились факты вандализма, было принято решение перекрыть участок от отеля «Caspian Riviera» до ДЮСШ по парусному спорту в районе яхтклуба. Просим всех жителей отнестись с понимаем, - проинформировали в пресс-службе акима Актау.


Причины возгорания выясняются.

Напомним, пожар на участке «Скальной тропы» произошел 1 декабря около 22:00.

В службе пожаротушения ДЧС Мангистауской области сообщили, что загорелся сухостой. После пламя перешло на одну из деревянных конструкций «Скальной тропы». Пострадавших в пожаре нет.

Позже появились фото и видео последствий пожара.



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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Вчера, 23:14
Osy jartasqa ali barmappyn-ai. Baryp bir qarap ketu kerek edi.
 
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Agrik (Посетители) Вчера, 22:33
Акимат актау!!! Почему работа подрядчиков ведется не под вашим контролем???
Отрывайте жжжопы от кресел и проверяйте, как ведутся работы в городе, соблюдают ли пожарную безопасность и технику безопасности, какой материал используют для работы, всё ли по нормам и т.д..... Хууули вы сидите, прилипши к креслам? Вам разве за работу зарплату не платят? Смею напомнить - заплату платит народ! То есть вы на госбюджете и значит зарплата - народные деньги.
Считаю, что в большей степени пожар - это ваша вина. Проверили бы, заставили убрать поросль, сухостой - пожара бы не было!

Акимат актау!!! Почему работа подрядчиков ведется не под вашим контролем???
Отрывайте жжжопы от кресел и проверяйте, как ведутся работы в городе, соблюдают ли пожарную безопасность и технику безопасности, какой материал используют для работы, всё ли по нормам и т.д..... Хууули вы сидите, прилипши к креслам? Вам разве за работу зарплату не платят? Смею напомнить - заплату платит народ! То есть вы на госбюджете и значит зарплата - народные деньги.
Считаю, что в большей степени пожар - это ваша вина. Проверили бы, заставили убрать поросль, сухостой - пожара бы не было!

Акимат актау!!! Почему работа подрядчиков ведется не под вашим контролем???
Отрывайте жжжопы от кресел и проверяйте, как ведутся работы в городе, соблюдают ли пожарную безопасность и технику безопасности, какой материал используют для работы, всё ли по нормам и т.д..... Хууули вы сидите, прилипши к креслам? Вам разве за работу зарплату не платят? Смею напомнить - заплату платит народ! То есть вы на госбюджете и значит зарплата - народные деньги.
Считаю, что в большей степени пожар - это ваша вина. Проверили бы, заставили убрать поросль, сухостой - пожара бы не было!
Теперь зашевелились, блин ......

Акимат актау!!! Почему работа подрядчиков ведется не под вашим контролем???
Отрывайте жжжопы от кресел и проверяйте, как ведутся работы в городе, соблюдают ли пожарную безопасность и технику безопасности, какой материал используют для работы, всё ли по нормам и т.д..... Хууули вы сидите, прилипши к креслам? Вам разве за работу зарплату не платят? Смею напомнить - заплату платит народ! То есть вы на госбюджете и значит зарплата - народные деньги.
Считаю, что в большей степени пожар - это ваша вина. Проверили бы, заставили убрать поросль, сухостой - пожара бы не было!
Теперь зашевелились, блин .....
 
 

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