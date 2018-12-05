Среднемесячная заработная плата в Мангистауской области составляет 273 тысячи 200 тенге

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На первом месте, по данным сайта Finprom.kz, оказалась Атырауская область. Здесь показатель по заработной плате вырос на 12,6% - с 275 тысяч 900 тенге до 310 тысяч 600 тенге. В Мангистауской области за год рост дохода жителей составил 4,8%.
В целом, среднемесячная зарплата казахстанцев выросла за год на 9,3%, а покупательская способность — на 3,1%.
- Зарплату выше средней по Казахстану получают только жители двух нефтяных регионов, а также Астаны и Алматы. На конец третьего квартала 2018 года среднемесячная заработная плата казахстанцев составила 161 тысячу 800 тенге. Годом ранее этот показатель достигал 148 тысяч тенге. Максимальное увеличение зарплаты за последние пять лет наблюдалось в 2016 году — на 13,3%, - сообщает Finprom.kz.
В тройку регионов с наименьшей заработной платой вошли Туркестанская (98 тысяч 800 тенге), Северо-Казахстанская (110 тысяч 900 тенге) и Жамбылская (111 тысяч тенге) области.
- Разница между регионами (Атырауской и Туркестанской областями) с максимальным и минимальным значением среднемесячной заработной платы составляет 211 тысяч 700 тенге, - сообщает Finprom.kz.
В ТОП-3 регионов с наибольшим приростом среднемесячной заработной платы входят Западно-Казахстанская (16,4%), Жамбылская (13,2%) и Атырауская (12,6%) области.
Фото: alau.kz
В целом, среднемесячная зарплата казахстанцев выросла за год на 9,3%, а покупательская способность — на 3,1%.
- Зарплату выше средней по Казахстану получают только жители двух нефтяных регионов, а также Астаны и Алматы. На конец третьего квартала 2018 года среднемесячная заработная плата казахстанцев составила 161 тысячу 800 тенге. Годом ранее этот показатель достигал 148 тысяч тенге. Максимальное увеличение зарплаты за последние пять лет наблюдалось в 2016 году — на 13,3%, - сообщает Finprom.kz.
В тройку регионов с наименьшей заработной платой вошли Туркестанская (98 тысяч 800 тенге), Северо-Казахстанская (110 тысяч 900 тенге) и Жамбылская (111 тысяч тенге) области.
- Разница между регионами (Атырауской и Туркестанской областями) с максимальным и минимальным значением среднемесячной заработной платы составляет 211 тысяч 700 тенге, - сообщает Finprom.kz.
В ТОП-3 регионов с наибольшим приростом среднемесячной заработной платы входят Западно-Казахстанская (16,4%), Жамбылская (13,2%) и Атырауская (12,6%) области.
Фото: alau.kz