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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 12:03

Просмотров: 641

Среднемесячная заработная плата в Мангистауской области составляет 273 тысячи 200 тенге

Мангистауская область расположилась на второй строчке рейтинга по наибольшему значению среднемесячной заработной платы. По итогам третьего квартала 2018 года доход жителей области вырос с 260 тысяч 600 тенге в 2017 году и составил 273 тысяч 200 тенге. Об этом сообщается на сайте Finprom.kz.

Иллюстративное фото
На первом месте, по данным сайта Finprom.kz, оказалась Атырауская область. Здесь показатель по заработной плате вырос на 12,6% - с 275 тысяч 900 тенге до 310 тысяч 600 тенге. В Мангистауской области за год рост дохода жителей составил 4,8%.

В целом, среднемесячная зарплата казахстанцев выросла за год на 9,3%, а покупательская способность — на 3,1%.

- Зарплату выше средней по Казахстану получают только жители двух нефтяных регионов, а также Астаны и Алматы. На конец третьего квартала 2018 года среднемесячная заработная плата казахстанцев составила 161 тысячу 800 тенге. Годом ранее этот показатель достигал 148 тысяч тенге. Максимальное увеличение зарплаты за последние пять лет наблюдалось в 2016 году — на 13,3%, - сообщает Finprom.kz.

В тройку регионов с наименьшей заработной платой вошли Туркестанская (98 тысяч 800 тенге), Северо-Казахстанская (110 тысяч 900 тенге) и Жамбылская (111 тысяч тенге) области.

- Разница между регионами (Атырауской и Туркестанской областями) с максимальным и минимальным значением среднемесячной заработной платы составляет 211 тысяч 700 тенге, - сообщает Finprom.kz.

В ТОП-3 регионов с наибольшим приростом среднемесячной заработной платы входят Западно-Казахстанская (16,4%), Жамбылская (13,2%) и Атырауская (12,6%) области.

Фото: alau.kz


 

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Комментарии ( 8 )

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Vadik (Посетители) Сегодня, 13:15
Да в каждой стране и в каждом обществе есть люди успешные и достойно зарабатывающие, а есть ноющие и непонимающие "почему".

Я даже работая на дядю ещё в 2011 году получал ЗП, которая указана в статье. В нашем городе получать меньше - это даже не знаю... Что бы никого не обидеть. Неудача какая то по-жизни...
 
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NASA (Посетители) Сегодня, 13:09
В какой стране мы живем?, везде, всегда сплошной ЛОЖ!
 
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alexgoldstar (Посетители) Сегодня, 13:05
Очередная пыль в глаза , вот так и живем выдаём желаемое за действительное.
 
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nokia6700 (Посетители) Сегодня, 12:57
Что вы лечите??? У какого среднедостаточного жителя города зарплата под 250 тысяч? Покажите этих людей и вид его занятости ( где он работает)

 
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Валерий_М (Посетители) Сегодня, 12:51
HiWatch,

Кстати, если мою зарплату сложить с зарплатой областного акима, а потом поделить на двоих, то в среднем мы с ним на пару шикарно зарабатываем.
Но в том-то и дело, что в статистике-то он делится, а в жизни не хочет, гад!' dada
 
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b.i.g. (Посетители) Сегодня, 12:36
я половины даже этой средней зарплаты не вижу,не получал ни когда!
 
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Vadik (Посетители) Сегодня, 12:14
Почти попали в точку! На пять тысяч больше получаю, чем указанно.

Не на всё, конечно, хватает, но у кого-то и того меньше!

 
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  • NASA
  • zhanino
 HiWatch (Посетители) Сегодня, 12:13
Зарплата Акима области 950 000 тенге, зарплата моя 150 000т выходит средняя зарплата по Мангистауской области 550 000 тенге. Выходит ВРЁТ этот Finprom.kz?
 
 

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