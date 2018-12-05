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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:19

Просмотров: 736

Актауский рэп-исполнитель выпустил промовидео к альбому на историческую тематику

Участник и основатель творческого объединения «Street Life» (SL Community, SL Creative group) Ренат Сарсенов под творческим псевдонимом R-khan выпустил промовидео к сольному этно-фолклорному альбому, который будет выпущен в 2019 году. В своих композициях музыкант пропагандирует историю казахского народа.

Фото Рената Сарсенова
Ренат Сарсенов отмечает, что в своем новом альбоме он хотел передать дух культуры и самобытности казахского народа, пробудить интерес молодежи к истории родного края.

Актауский рэп-исполнитель выпустил промовидео к альбому на историческую тематику


- В хип-хопе много пишут о наркотиках, распутной молодежи, идеях самовосхваления, но нужно нести и добрый посыл через музыку, заставлять задуматься о смысле жизни, дать своим слушателям пищу для размышлений. Тот рэп, который будет представлен в моем новом альбоме, не копирует других исполнителей, и в нем нет бессмысленного набора слов. Это литературный подход к жанру, и свои работы я адресовал к мыслящему человеку, - поделился Ренат Сарсенов.


Альбом под названием «Великая степь: Истоки.Том ІІ» автор планирует выпустить в 2019 году. В нем будут представлены треки с разными эпизодами из истории тюрков и казахского народа. Первый альбом «Великая степь: Дешт-И-Кыпчак.Том І» Ренат Сарсенов выпустил в 2015 году.



Актауский исполнитель записал трек в память о Бауыржане Момышулы. Трек посвящен героическому подвигу 316-й стрелковой дивизии Панфилова на подступах к Москве, а именно неординарному, принципиальному и отважному командиру батальона, герою Советского Союза Бауыржану Момышулы.


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Комментарии ( 1 )

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 Will (Посетители) Сегодня, 17:35
Жарайсын, Ренат!
Рахмет саған, нағыз Азамат bravo
 
 

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