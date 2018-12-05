Актауский рэп-исполнитель выпустил промовидео к альбому на историческую тематику

- В хип-хопе много пишут о наркотиках, распутной молодежи, идеях самовосхваления, но нужно нести и добрый посыл через музыку, заставлять задуматься о смысле жизни, дать своим слушателям пищу для размышлений. Тот рэп, который будет представлен в моем новом альбоме, не копирует других исполнителей, и в нем нет бессмысленного набора слов. Это литературный подход к жанру, и свои работы я адресовал к мыслящему человеку, - поделился Ренат Сарсенов.

Ренат Сарсенов отмечает, что в своем новом альбоме он хотел передать дух культуры и самобытности казахского народа, пробудить интерес молодежи к истории родного края.Альбом под названием «Великая степь: Истоки.Том ІІ» автор планирует выпустить в 2019 году. В нем будут представлены треки с разными эпизодами из истории тюрков и казахского народа. Первый альбом «Великая степь: Дешт-И-Кыпчак.Том І» Ренат Сарсенов выпустил в 2015 году.Актауский исполнитель записал трек в память о Бауыржане Момышулы. Трек посвящен героическому подвигу 316-й стрелковой дивизии Панфилова на подступах к Москве, а именно неординарному, принципиальному и отважному командиру батальона, герою Советского Союза Бауыржану Момышулы.