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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:02

Просмотров: 375

Предприниматель из Актау получил республиканскую награду «Патриот года»

Награду «Патриот года» получили 19 человек из Казахстана. Одним из них стал Ануарбек Апбасов, директор футбольного клуба «Намыс» Мангистауской области. Людей, внесших вклад в развитие страны, отметил министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы.

Фото предоставлено Ануарбеком Аббасовым
Республиканский форум патриотов прошел в Астане 5 декабря. Мероприятие посетили более 200 делегатов из разных регионов Казахстана - врачи, военные, пожарные, учителя, спортсмены, деятели культуры, а также представители бизнеса и общественных организаций. В различных номинациях, таких как «за вклад в развитие спорта», «культуры» и во многих других отраслях были отмечены казахстанцы, которые своим ежедневным трудом и конкретными делами показывали патриотизм и любовь к Родине.

От Мангистауской области на премию были номинированы пять человек. Победителем стал Ануарбек Апбасов, которому вручили поздравительное письмо и памятную статуэтку. Ануарбек Апбасов построил футбольное поле на территории школы №21 в 13 микрорайоне. За подаренную детям возможность заниматься футболом и за развитие этого вида спорта в целом Анурабек Апбасов был награжден званием «Патриот года».

Предприниматель из Актау получил республиканскую награду «Патриот года»


- Награду я получил за развитие футбола в Мангистауской области. Я проживаю в Актау уже более 17 лет, и также с раннего детства являюсь фанатом футбола. Мне, как патриоту, небезразлично развитие спорта в Казахстане. Вдохновившись политикой развития региона, я занялся развитием спорта в Актау. Я решил продать свою недвижимость и вложить деньги в то, что я так люблю – в развитие детского футбола Казахстана. Вложены огромные средства, но результат я уже вижу - около 200 детей занимаются футболом. Ребята принимали участие в двух республиканских турнирах, где занимали второе и четвертое места. Это радует, дает стимул двигаться дальше, - рассказал Ануарбек Аббасов.

Напомним, предприниматель построил в Актау футбольное поле по стандартам FIFA.


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Комментарии ( 1 )

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Ташчайнар (Посетители) Сегодня, 14:11
Молодец Ануарбек! Мы рады за тебя! Поле супер!
 
 

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