Предприниматель из Актау получил республиканскую награду «Патриот года»

Фото предоставлено Ануарбеком Аббасовым
Республиканский форум патриотов прошел в Астане 5 декабря. Мероприятие посетили более 200 делегатов из разных регионов Казахстана - врачи, военные, пожарные, учителя, спортсмены, деятели культуры, а также представители бизнеса и общественных организаций. В различных номинациях, таких как «за вклад в развитие спорта», «культуры» и во многих других отраслях были отмечены казахстанцы, которые своим ежедневным трудом и конкретными делами показывали патриотизм и любовь к Родине.
От Мангистауской области на премию были номинированы пять человек. Победителем стал Ануарбек Апбасов, которому вручили поздравительное письмо и памятную статуэтку. Ануарбек Апбасов построил футбольное поле на территории школы №21 в 13 микрорайоне. За подаренную детям возможность заниматься футболом и за развитие этого вида спорта в целом Анурабек Апбасов был награжден званием «Патриот года».
- Награду я получил за развитие футбола в Мангистауской области. Я проживаю в Актау уже более 17 лет, и также с раннего детства являюсь фанатом футбола. Мне, как патриоту, небезразлично развитие спорта в Казахстане. Вдохновившись политикой развития региона, я занялся развитием спорта в Актау. Я решил продать свою недвижимость и вложить деньги в то, что я так люблю – в развитие детского футбола Казахстана. Вложены огромные средства, но результат я уже вижу - около 200 детей занимаются футболом. Ребята принимали участие в двух республиканских турнирах, где занимали второе и четвертое места. Это радует, дает стимул двигаться дальше, - рассказал Ануарбек Аббасов.
Напомним, предприниматель построил в Актау футбольное поле по стандартам FIFA.
От Мангистауской области на премию были номинированы пять человек. Победителем стал Ануарбек Апбасов, которому вручили поздравительное письмо и памятную статуэтку. Ануарбек Апбасов построил футбольное поле на территории школы №21 в 13 микрорайоне. За подаренную детям возможность заниматься футболом и за развитие этого вида спорта в целом Анурабек Апбасов был награжден званием «Патриот года».
- Награду я получил за развитие футбола в Мангистауской области. Я проживаю в Актау уже более 17 лет, и также с раннего детства являюсь фанатом футбола. Мне, как патриоту, небезразлично развитие спорта в Казахстане. Вдохновившись политикой развития региона, я занялся развитием спорта в Актау. Я решил продать свою недвижимость и вложить деньги в то, что я так люблю – в развитие детского футбола Казахстана. Вложены огромные средства, но результат я уже вижу - около 200 детей занимаются футболом. Ребята принимали участие в двух республиканских турнирах, где занимали второе и четвертое места. Это радует, дает стимул двигаться дальше, - рассказал Ануарбек Аббасов.
Напомним, предприниматель построил в Актау футбольное поле по стандартам FIFA.