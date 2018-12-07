Владельцев домашнего скота в Мангистау начали штрафовать за отсутствие светоотражающих лент на животных

Загон для бесхозного скота
При патрулировании сотрудниками кавалерийского взвода полиции 6 декабря были обнаружены 17 лошадей, разгуливающих вдоль дорог, мешающих проезду автотранспорта и создающих аварийную ситуацию. На их владельцев были составлены административные протоколы.
- Животные были закрыты в загон, который был специально для этого создан акиматом области. На хозяев данных животных был составлен административный протокол по части 1 статьи 505 Кодекса об Административных правонарушениях РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов) и выданы предупреждения, однако, если в течение года будут выявлены повторные случаи нахождения их животных без присмотра, штраф составит до 30 месячных расчетных показателей, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Ранее владельцев скота в Мангистауской области обязали вешать на животных светоотражающие ленты, которые позволяют водителям заметить животное в ночное время.
- Ленты владельцы животных должны сделать или приобрести самостоятельно. Начальник департамента полиции встретился с владельцами животными и показал, из какой ткани элементы должны быть сделаны. В случае, если животное будет обнаружено без специальной ленты в ночное время, владелец будет привлечен к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, владельцев скота в Мангистау обязали повесить светоотражающие ленты на домашний скот. Ранее при столкновении с верблюдом погиб пассажир микроавтобуса, еще двоих пострадавших госпитализировали в Жетыбайскую районную больницу.
Фото пресс-службы департамента полиции
- Животные были закрыты в загон, который был специально для этого создан акиматом области. На хозяев данных животных был составлен административный протокол по части 1 статьи 505 Кодекса об Административных правонарушениях РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов) и выданы предупреждения, однако, если в течение года будут выявлены повторные случаи нахождения их животных без присмотра, штраф составит до 30 месячных расчетных показателей, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Ранее владельцев скота в Мангистауской области обязали вешать на животных светоотражающие ленты, которые позволяют водителям заметить животное в ночное время.
- Ленты владельцы животных должны сделать или приобрести самостоятельно. Начальник департамента полиции встретился с владельцами животными и показал, из какой ткани элементы должны быть сделаны. В случае, если животное будет обнаружено без специальной ленты в ночное время, владелец будет привлечен к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, владельцев скота в Мангистау обязали повесить светоотражающие ленты на домашний скот. Ранее при столкновении с верблюдом погиб пассажир микроавтобуса, еще двоих пострадавших госпитализировали в Жетыбайскую районную больницу.
Фото пресс-службы департамента полиции
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