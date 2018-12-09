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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:19

Просмотров: 368

Виртуальный тур по Мангистау: Тузбаир

Сор Тузбаир стал заключительным местом большой Устюрской экспедиции Юрия Песцова и его супруги Лады.

Сор Тузбаир
При съемке на закате, как отметил Юрий Песцов, получились очень насыщенные, необычные цвета. Для этого виртуального тура он использовал пять сферических панорам.

- Кадры Тузбаира были еще сняты, когда мы с женой ездили в первую экспедицию в октябре. К сожалению, солнце быстро садилось и тогда мы не успели отснять абсолютно весь Тузбаир, и поэтому доснимать некоторые части большого амфитеатра пришлось в этом месяце, - рассказал автор съемки.


Виртуальный тур по Мангистау: Тузбаир


Сор Тузбаир расположен в восточной части западного чинка (обрыва) Устюрта, южнее подъема Маната (Манаты Ата). В нескольких километрах от него проходит автомагистраль Актау – Атырау.

Тузбаир сам со себе, как сказал Юрий Песцов, прекрасен своим сором.

Виртуальный тур по Мангистау: Тузбаир


- Это место удивительной красоты, сочетающее в себе белизну солончака и обрывистых скал, синеву неба и желтый цвет почвы. Весной, в сезон дождей, стекающие во впадину воды размывают глинистые отложения и окрашивают Тузбаир в нежно-розовый цвет, - поделился автор съемки.


После Нового года супружеская пара планирует заняться съемками урочища Бозжыра.



Напомним, ранее Юрий Песцов представил виртуальный тур по впадине Карынжарык.

Позже он снял каньон воющих волков.


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