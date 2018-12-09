Виртуальный тур по Мангистау: Тузбаир

Сор Тузбаир
При съемке на закате, как отметил Юрий Песцов, получились очень насыщенные, необычные цвета. Для этого виртуального тура он использовал пять сферических панорам.
Сор Тузбаир расположен в восточной части западного чинка (обрыва) Устюрта, южнее подъема Маната (Манаты Ата). В нескольких километрах от него проходит автомагистраль Актау – Атырау.
Тузбаир сам со себе, как сказал Юрий Песцов, прекрасен своим сором.
После Нового года супружеская пара планирует заняться съемками урочища Бозжыра.
Напомним, ранее Юрий Песцов представил виртуальный тур по впадине Карынжарык.
Позже он снял каньон воющих волков.
- Кадры Тузбаира были еще сняты, когда мы с женой ездили в первую экспедицию в октябре. К сожалению, солнце быстро садилось и тогда мы не успели отснять абсолютно весь Тузбаир, и поэтому доснимать некоторые части большого амфитеатра пришлось в этом месяце, - рассказал автор съемки.
Сор Тузбаир расположен в восточной части западного чинка (обрыва) Устюрта, южнее подъема Маната (Манаты Ата). В нескольких километрах от него проходит автомагистраль Актау – Атырау.
Тузбаир сам со себе, как сказал Юрий Песцов, прекрасен своим сором.
- Это место удивительной красоты, сочетающее в себе белизну солончака и обрывистых скал, синеву неба и желтый цвет почвы. Весной, в сезон дождей, стекающие во впадину воды размывают глинистые отложения и окрашивают Тузбаир в нежно-розовый цвет, - поделился автор съемки.
После Нового года супружеская пара планирует заняться съемками урочища Бозжыра.
Напомним, ранее Юрий Песцов представил виртуальный тур по впадине Карынжарык.
Позже он снял каньон воющих волков.
Оставьте свой комментарий первым.