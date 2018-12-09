Виртуальный тур по Мангистау: Тузбаир

- Кадры Тузбаира были еще сняты, когда мы с женой ездили в первую экспедицию в октябре. К сожалению, солнце быстро садилось и тогда мы не успели отснять абсолютно весь Тузбаир, и поэтому доснимать некоторые части большого амфитеатра пришлось в этом месяце, - рассказал автор съемки.

- Это место удивительной красоты, сочетающее в себе белизну солончака и обрывистых скал, синеву неба и желтый цвет почвы. Весной, в сезон дождей, стекающие во впадину воды размывают глинистые отложения и окрашивают Тузбаир в нежно-розовый цвет, - поделился автор съемки.