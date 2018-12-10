Прокуратура Мангистау проверяет законность реализации рыбного конфиската

Фото из архива Lada.kz
Реализация конфискованного товара (рыбы) регулируется правилами изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств, утвержденных постановлением Республики Казахстан от 9 декабря 2014 года.
- Согласно пункту 46 Правил вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой порче и требующие специальных условий хранения, после их осмотра и исследования государственной инспекцией по качеству товаров (или органами санитарного надзора) – немедленно сдаются в соответствующие организации, определяемые местным исполнительным органом. Вещественные доказательства сдаются в эти организации для использования по назначению или реализации по постановлению суда с внесением полученной суммы на депозит органа, ведущего досудебное расследование, - отметили в прокуратуре области.
В соответствии с вышеуказанными требованиями, Пограничной службой комитета национальной безопасности и Мангистауской территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира был заключен договор с ТОО «НПП Kazakhosseter». Департаментом полиции же был заключен договор на реализацию рыбы с ИП «Исембаева А.Ч.».
- В настоящее время нами проводится проверка в отношении департамента полиции на предмет законности заключения данного договора и порядка реализации конфискованной рыбы, - отметили в прокуратуре области.
В прокуратуре также отметили, что органами полиции проводится определенная работа в сфере борьбы с браконьерством.
- Несмотря на проведенные департаментом полиции работы в сфере противодействия браконьерству, отмечается низкая раскрываемость уголовных дел по данной категории. С 2014 года зарегистрировано 151 преступление, в суд же направлены только 17 из них, 134 преступления остались нераскрытыми, - сообщили в прокуратуре области.
Напомним, в августе полицейские Мангистау изъяли у браконьеров 274 килограмма осетровой рыбы. Позже было изъято более 500 килограммов рыбы осетровых пород.
- Согласно пункту 46 Правил вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой порче и требующие специальных условий хранения, после их осмотра и исследования государственной инспекцией по качеству товаров (или органами санитарного надзора) – немедленно сдаются в соответствующие организации, определяемые местным исполнительным органом. Вещественные доказательства сдаются в эти организации для использования по назначению или реализации по постановлению суда с внесением полученной суммы на депозит органа, ведущего досудебное расследование, - отметили в прокуратуре области.
В соответствии с вышеуказанными требованиями, Пограничной службой комитета национальной безопасности и Мангистауской территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира был заключен договор с ТОО «НПП Kazakhosseter». Департаментом полиции же был заключен договор на реализацию рыбы с ИП «Исембаева А.Ч.».
- В настоящее время нами проводится проверка в отношении департамента полиции на предмет законности заключения данного договора и порядка реализации конфискованной рыбы, - отметили в прокуратуре области.
В прокуратуре также отметили, что органами полиции проводится определенная работа в сфере борьбы с браконьерством.
- Несмотря на проведенные департаментом полиции работы в сфере противодействия браконьерству, отмечается низкая раскрываемость уголовных дел по данной категории. С 2014 года зарегистрировано 151 преступление, в суд же направлены только 17 из них, 134 преступления остались нераскрытыми, - сообщили в прокуратуре области.
Напомним, в августе полицейские Мангистау изъяли у браконьеров 274 килограмма осетровой рыбы. Позже было изъято более 500 килограммов рыбы осетровых пород.