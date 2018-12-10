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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:45

Просмотров: 928

Прокуратура Мангистау проверяет законность реализации рыбного конфиската

Департаментом полиции Мангистауской области заключен договор с ИП «Исембаева А.Ч.». Законность договора и порядок реализации конфискованной рыбы на сегодняшний день анализируются. Об этом сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Реализация конфискованного товара (рыбы) регулируется правилами изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств, утвержденных постановлением Республики Казахстан от 9 декабря 2014 года.

- Согласно пункту 46 Правил вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой порче и требующие специальных условий хранения, после их осмотра и исследования государственной инспекцией по качеству товаров (или органами санитарного надзора) – немедленно сдаются в соответствующие организации, определяемые местным исполнительным органом. Вещественные доказательства сдаются в эти организации для использования по назначению или реализации по постановлению суда с внесением полученной суммы на депозит органа, ведущего досудебное расследование, - отметили в прокуратуре области.

В соответствии с вышеуказанными требованиями, Пограничной службой комитета национальной безопасности и Мангистауской территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира был заключен договор с ТОО «НПП Kazakhosseter». Департаментом полиции же был заключен договор на реализацию рыбы с ИП «Исембаева А.Ч.».

- В настоящее время нами проводится проверка в отношении департамента полиции на предмет законности заключения данного договора и порядка реализации конфискованной рыбы, - отметили в прокуратуре области.

В прокуратуре также отметили, что органами полиции проводится определенная работа в сфере борьбы с браконьерством.

- Несмотря на проведенные департаментом полиции работы в сфере противодействия браконьерству, отмечается низкая раскрываемость уголовных дел по данной категории. С 2014 года зарегистрировано 151 преступление, в суд же направлены только 17 из них, 134 преступления остались нераскрытыми, - сообщили в прокуратуре области.

Напомним, в августе полицейские Мангистау изъяли у браконьеров 274 килограмма осетровой рыбы. Позже было изъято более 500 килограммов рыбы осетровых пород.


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Комментарии ( 3 )

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Сурьёзный (Посетители) Сегодня, 13:54
А вообще разве не установлен мораторий между странами на вылов осетровых?
 
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mer (Посетители) Сегодня, 13:16
Вся рыба потом в ресторанах города,в виде балыка.
 
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  • бася
  • arelav_74
  • Kain-Livesy
 МарияГол (Посетители) Сегодня, 12:12
Из 151 преступлений не раскрыты 134.
Не многовато ли преступников остается без наказания ?
Может быть у 17-и преступников просто не оказалось крышевателей из органов ?
Иначе чем объяснить столь низкую раскрываемость именно в этой сфере ?
 
 

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