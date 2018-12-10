Ералы Тугжанов о назначении младшего брата и задержании своего экс-заместителя

Ералы Тугжанов
Ералы Тугжанову на брифинге в службе центральных коммуникаций задали несколько вопросов, касающихся кадровых перестановок в акимате Мангистауской области, которые произошли в последний месяц, а также о назначении Марата Токжанова на должность заместителя акима Актюбинской области.
- Многие Ваши заместители уволились, один попался на взятке. Кроме того, ваш брат назначен зам.акима Актобинской области, какое Вы имеете к этому отношение? - спросили журналисты акима Мангистауской области.
Ералы Тугжанов прокомментировал кадровую обстановку в регионе.
- По первому вопросу: все мои заместители на месте, все работают. По поводу Амангалиева во время встречи с неправительственными организациями я уже свое мнение говорил, вся информация была в средствах массовой информации. С кадровой политикой ничего не происходит, люди меняются, кто-то уходит в другие сферы на места тех ребят, которые ушли, пришли новые гос.чиновники. Сегодня все мои заместители на месте, работают. По второму вопросу: никакого отношения к назначению брата я не имею, - сказал Ералы Тугжанов.
Журналист информационного агентства Tengrinews Ботагоз Айтжанова поинтересовалась, чем будут заниматься новые заместители акима области и за какие отрасли отвечать. А также спросила акима области, рад ли он за успехи младшего брата.
- Рады ли Вы за успехи брата, ведь раньше он занимался профсоюзами, и почему у вас разные фамилии? - спросила журналист.
Ералы Тугжанов ответил, что фамилия одна, но буквы разные.
- У нас одна фамилия и родители тоже. Буквы разные. На всех сайтах расписаны все функциональные обязанности моих заместителей. За брата я рад, он работал акимом района, заместителем акима работал. Назначил его аким Актюбинской области, поэтому вопросы нужно ему адресовать, - сказал Ералы Тугжанов.
Напомним, ранее стало известно, что Марат Токжанов был назначен заместителем акима Актюбинской области.
Бывший заместитель акима области Серик Амангалиев был арестован и подозревается в совершении особо тяжкого коррупционного преступления. Чиновника задержали в аэропорту при получении взятки в размере 115 тысяч евро. Предполагаемая сумма взятки составляла 400 тысяч евро. По версии следствия, взятку чиновнику передал чешский бизнесмен за покровительство при строительстве Ледового дворца. Сразу после задержания чиновника, в акимате Мангистауской области сообщили, что не знают о его местонахождении.
Фото из архива Lada.kz
- Многие Ваши заместители уволились, один попался на взятке. Кроме того, ваш брат назначен зам.акима Актобинской области, какое Вы имеете к этому отношение? - спросили журналисты акима Мангистауской области.
Ералы Тугжанов прокомментировал кадровую обстановку в регионе.
- По первому вопросу: все мои заместители на месте, все работают. По поводу Амангалиева во время встречи с неправительственными организациями я уже свое мнение говорил, вся информация была в средствах массовой информации. С кадровой политикой ничего не происходит, люди меняются, кто-то уходит в другие сферы на места тех ребят, которые ушли, пришли новые гос.чиновники. Сегодня все мои заместители на месте, работают. По второму вопросу: никакого отношения к назначению брата я не имею, - сказал Ералы Тугжанов.
Журналист информационного агентства Tengrinews Ботагоз Айтжанова поинтересовалась, чем будут заниматься новые заместители акима области и за какие отрасли отвечать. А также спросила акима области, рад ли он за успехи младшего брата.
- Рады ли Вы за успехи брата, ведь раньше он занимался профсоюзами, и почему у вас разные фамилии? - спросила журналист.
Ералы Тугжанов ответил, что фамилия одна, но буквы разные.
- У нас одна фамилия и родители тоже. Буквы разные. На всех сайтах расписаны все функциональные обязанности моих заместителей. За брата я рад, он работал акимом района, заместителем акима работал. Назначил его аким Актюбинской области, поэтому вопросы нужно ему адресовать, - сказал Ералы Тугжанов.
Напомним, ранее стало известно, что Марат Токжанов был назначен заместителем акима Актюбинской области.
Бывший заместитель акима области Серик Амангалиев был арестован и подозревается в совершении особо тяжкого коррупционного преступления. Чиновника задержали в аэропорту при получении взятки в размере 115 тысяч евро. Предполагаемая сумма взятки составляла 400 тысяч евро. По версии следствия, взятку чиновнику передал чешский бизнесмен за покровительство при строительстве Ледового дворца. Сразу после задержания чиновника, в акимате Мангистауской области сообщили, что не знают о его местонахождении.
Фото из архива Lada.kz