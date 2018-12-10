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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 12:48

Просмотров: 1805

Ералы Тугжанов о назначении младшего брата и задержании своего экс-заместителя

На вопросы журналистов о назначении своего младшего брата на должность заместителя акима Актюбинской области, о кадровых перестановках в акимате Мангистауской области и о задержании первого заместителя ответил на брифинге в службе центральных коммуникаций Ералы Тугжанов.

Ералы Тугжанов
Ералы Тугжанову на брифинге в службе центральных коммуникаций задали несколько вопросов, касающихся кадровых перестановок в акимате Мангистауской области, которые произошли в последний месяц, а также о назначении Марата Токжанова на должность заместителя акима Актюбинской области.

- Многие Ваши заместители уволились, один попался на взятке. Кроме того, ваш брат назначен зам.акима Актобинской области, какое Вы имеете к этому отношение? - спросили журналисты акима Мангистауской области.

Ералы Тугжанов прокомментировал кадровую обстановку в регионе.

- По первому вопросу: все мои заместители на месте, все работают. По поводу Амангалиева во время встречи с неправительственными организациями я уже свое мнение говорил, вся информация была в средствах массовой информации. С кадровой политикой ничего не происходит, люди меняются, кто-то уходит в другие сферы на места тех ребят, которые ушли, пришли новые гос.чиновники. Сегодня все мои заместители на месте, работают. По второму вопросу: никакого отношения к назначению брата я не имею, - сказал Ералы Тугжанов.

Журналист информационного агентства Tengrinews Ботагоз Айтжанова поинтересовалась, чем будут заниматься новые заместители акима области и за какие отрасли отвечать. А также спросила акима области, рад ли он за успехи младшего брата.

- Рады ли Вы за успехи брата, ведь раньше он занимался профсоюзами, и почему у вас разные фамилии? - спросила журналист.

Ералы Тугжанов ответил, что фамилия одна, но буквы разные.

- У нас одна фамилия и родители тоже. Буквы разные. На всех сайтах расписаны все функциональные обязанности моих заместителей. За брата я рад, он работал акимом района, заместителем акима работал. Назначил его аким Актюбинской области, поэтому вопросы нужно ему адресовать, - сказал Ералы Тугжанов.

Напомним, ранее стало известно, что Марат Токжанов был назначен заместителем акима Актюбинской области.

Бывший заместитель акима области Серик Амангалиев был арестован и подозревается в совершении особо тяжкого коррупционного преступления. Чиновника задержали в аэропорту при получении взятки в размере 115 тысяч евро. Предполагаемая сумма взятки составляла 400 тысяч евро. По версии следствия, взятку чиновнику передал чешский бизнесмен за покровительство при строительстве Ледового дворца. Сразу после задержания чиновника, в акимате Мангистауской области сообщили, что не знают о его местонахождении.


Фото из архива Lada.kz


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Комментарии ( 3 )

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Sazan (Посетители) Сегодня, 14:17
Цитата: Сурьёзный
владельцы начнут работать с наличкой через кассовые аппараты и выдавать чеки?

Кому то это на руку по ходу.
Нигде, кроме крупных магазинов, карточкой не расчитаться.
 
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  • Sazan
  • Akosha
 Сурьёзный (Посетители) Сегодня, 13:51
ВОПРОС- когда наконец на газовых заправках владельцы начнут работать с наличкой через кассовые аппараты и выдавать чеки? В налоговой битком людей, по 2 часа ждут очередь, чтобы разобраться по налогам, по своим "недоимкам" а тут в городе, да и во всей области на АГЗС сто лет не дают чеки. Прямо "оффшорный" бизнес какой то? Когда был кризис с газом, одной из мер пополнить бюджет, назвали и установку ККА на заправках. Неужели это оказались просто пустые слова главы региона? А перенос жд вокзала? Тему похоронили что ли?
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:26
"У нас одна фамилия и родители тоже. Буквы разные."

shock Да! Их же 33. Ну терь всё всем понятно...
 
 

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