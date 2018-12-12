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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:41

Просмотров: 2601

Динара Сарыева завоевала титул самой красивой девушки Актау-2018

Финал конкурса красоты «Мисс Актау-2018» состоялся 11 декабря. По итогам конкурса титул главной красавицы города получила 18-летняя Динара Сарыева.

Фото предоставлено Динарой Сарыевой
Конкурс проходил в пять этапов: флеш-моб, рассказ о любимом месте в Актау, «визитка», дефиле в национальных костюмах и вечерних платьях, а также демонстрация талантов.

По итогам пяти этапов конкурса самой красивой признали студентку Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова Динару Сарыеву. Рост первой красавицы Актау - 170 см, параметры 92-72-100. Девушка отмечает, что она не надеялась даже на титул «Вице-мисс Актау-2018».

- Объявили «Вице-мисс», я чуть не расплакалась, думала, что шансов на титул у меня не осталось, но потом услышала свою фамилию и номер. Брызнули слезы, я была в шоке от этого, - рассказала Динара Сарыева.

Девушка отмечает, что без поддержки родных и близких она бы не справилась.

- Прежде всего я хотела бы поблагодарить своих родных, близких, друзей, преподавателей, а также Татьяну Николаевну Коробейникову. Они меня поддерживали, помогали, благодаря им я не теряла надежды на победу, - отметила Динара Сарыева.

Динара Сарыева завоевала титул самой красивой девушки Актау-2018

Динара Сарыева завоевала титул самой красивой девушки Актау-2018


Напомним, ранее сообщалось, что на титул «Мисс Актау-2018» претендуют 20 девушек.


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Комментарии ( 1 )

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бася (Посетители) Сегодня, 15:58
у неё и родители красивые! bravo
 
 

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