Динара Сарыева завоевала титул самой красивой девушки Актау-2018

Фото предоставлено Динарой Сарыевой
Конкурс проходил в пять этапов: флеш-моб, рассказ о любимом месте в Актау, «визитка», дефиле в национальных костюмах и вечерних платьях, а также демонстрация талантов.
По итогам пяти этапов конкурса самой красивой признали студентку Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова Динару Сарыеву. Рост первой красавицы Актау - 170 см, параметры 92-72-100. Девушка отмечает, что она не надеялась даже на титул «Вице-мисс Актау-2018».
- Объявили «Вице-мисс», я чуть не расплакалась, думала, что шансов на титул у меня не осталось, но потом услышала свою фамилию и номер. Брызнули слезы, я была в шоке от этого, - рассказала Динара Сарыева.
Девушка отмечает, что без поддержки родных и близких она бы не справилась.
- Прежде всего я хотела бы поблагодарить своих родных, близких, друзей, преподавателей, а также Татьяну Николаевну Коробейникову. Они меня поддерживали, помогали, благодаря им я не теряла надежды на победу, - отметила Динара Сарыева.
Напомним, ранее сообщалось, что на титул «Мисс Актау-2018» претендуют 20 девушек.
По итогам пяти этапов конкурса самой красивой признали студентку Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова Динару Сарыеву. Рост первой красавицы Актау - 170 см, параметры 92-72-100. Девушка отмечает, что она не надеялась даже на титул «Вице-мисс Актау-2018».
- Объявили «Вице-мисс», я чуть не расплакалась, думала, что шансов на титул у меня не осталось, но потом услышала свою фамилию и номер. Брызнули слезы, я была в шоке от этого, - рассказала Динара Сарыева.
Девушка отмечает, что без поддержки родных и близких она бы не справилась.
- Прежде всего я хотела бы поблагодарить своих родных, близких, друзей, преподавателей, а также Татьяну Николаевну Коробейникову. Они меня поддерживали, помогали, благодаря им я не теряла надежды на победу, - отметила Динара Сарыева.
Напомним, ранее сообщалось, что на титул «Мисс Актау-2018» претендуют 20 девушек.