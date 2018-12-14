Актау оказался самым мужским городом в Казахстане

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В комитете по статистике Казахстана посчитали количество мужчин и женщин в городах областного значения. Актау занял первое место по количеству мужчин в возрасте от 20 до 30 лет.



На втором месте оказалась Кызылорда, где проживает 100,4 мужчин на сто женщин. Далее Атырау с показателем - 95,5 мужчин. В Таразе – 94,8 мужчин на сто женщин, в Талдыкоргане – 94,1 мужина на сто женщин. В Караганде – 92,6, в Уральске – 92,6, в Кокшетау — 91,5. В Павлодаре на сто женщин 90,9 мужчин, в Шымкенте – 90,4, в Усть-Каменогорске – 90,1. В Петропавловске – 89,9, в Актобе –89,3, в Астане – 87,9. На последних местах оказались Костанай с показателем 86,9 мужчин на сто женщин и Алматы – 81,1 мужчин.



Также в комитете по статистике выяснили, что казахстанские мужчины больше удовлетворены своей жизнью, чем женщины (58,8% против 54,9% соответственно).



Фото: qatestlab.com