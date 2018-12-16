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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:20

Просмотров: 1920

В Актау открыли Площадь Мифов

Торжественное открытие нового участка набережной «Самал» прошло в честь Дня Независимости. Об этом сообщила пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото автора
Открытие Площади Мифов прошло с участием акима области Ералы Тугжанова.

В Актау открыли Площадь Мифов


На Площади Мифов установлены 13 малых архитектурных форм. Это мифические персонажи - Суын айгыр, Нур Толе, Лебедь, Девочка на верблюде, Дракон, Асан Кайгы.

В Актау открыли Площадь Мифов


- Сегодня побережье Каспийского моря стало любимым местом туристов, гостей и жителей города. В своей статье «Семь граней Великой степи» глава государства отметил, что древние жители Казахстана обладали высокоразвитой культурой – имели свою письменность и мифологию. Наиболее ярким элементом их наследия, отражением художественного своеобразия и богатства духовного содержания является «искусство звериного стиля». Использование образов животных в быту было символом взаимосвязи человека и природы, указывало на духовные ориентиры степняков. Мысли, озвученные в статье, находят отклик в персонажах тюркской мифологии, которые сегодня можно увидеть на новой набережной. Они также описаны в трудах известного ученого Серикбола Кондыбая. Так, здесь вы видите изображение Асан-кайгы - сказителя, жившего предположительно в 15 веке. «Философ кочевников», опечаленный тяжелой судьбой свое­го народа, верхом на быстроногой верблюдице Желмая решил отыскать обетованную землю «Жеруйык». Сарыүйік жылан - Желтая змея – один из символов, используемых в мировоззрении древних казахов. Солнцеголовое божество Тенгри - верховный создатель тюркского мира. Көкбөрі – Синий волк – главное тотемное животное тюркского мира. Защитники Великой Степи – это уникальные памятники эпохи дай-массагетов и сарматов, рассказывающие о 2000-летней истории края. Надеюсь, что все это сохранится в памяти подрастающего поколения, - поделился Ералы Тугжанов.


В Актау открыли Площадь Мифов


Также на набережной была построена лестница. Ее длина составляет 102 метра, ширина - 24 метра. Помимо этого проложено 50949 м² брусчатки, 4496 м² газона и велодорожка, протяженность которой составляет 1800 метров. Здесь предусмотрена и парковка на 300 автомобилей.

В Актау открыли Площадь Мифов


После на сцене амфитеатра с участием артистов местного театра было организовано театрализованное шествие «Ұлы Мұра ұрпаққа аманат!».

В Актау открыли Площадь Мифов


- Как прекрасно, что город приобретает новые краски. Хотя на улице очень холодно, но сегодняшнее мероприятие согрело своим теплом. Было очень интересно и весело. Мы рады, что живем в Независимом Казахстане, - поделилась Марина Шмидт, которая пришла на праздник со своим сыном Иларом.






Фото автора. Видео Рашида Исмагилова


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В Актау открыли Площадь Мифов


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Комментарии ( 2 )

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HiWatch (Посетители) Сегодня, 21:36
Ждали Акима области народ/студенты/артисты с 14-00, должен был приехать в 15-00, приехал 16-20, все замерзли, как в старое доброе советское время...,времена новые привычки советские старые. С Праздником Независимости! Набережная очень красивая получилось, спасибо проектировщику и строителям.
 
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  • Kain-Livesy
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 20:22
вроде как бы казахские обычаи наши, но как то противно реализовано! игры на конях на не защищенной местности, от коней все можно ожидать, там же дети, люди!!! какой то дешевый пафос от акимата!!

единственное чему рад, так это выходным дням!!
 
 

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