В Актау открыли Площадь Мифов

- Сегодня побережье Каспийского моря стало любимым местом туристов, гостей и жителей города. В своей статье «Семь граней Великой степи» глава государства отметил, что древние жители Казахстана обладали высокоразвитой культурой – имели свою письменность и мифологию. Наиболее ярким элементом их наследия, отражением художественного своеобразия и богатства духовного содержания является «искусство звериного стиля». Использование образов животных в быту было символом взаимосвязи человека и природы, указывало на духовные ориентиры степняков. Мысли, озвученные в статье, находят отклик в персонажах тюркской мифологии, которые сегодня можно увидеть на новой набережной. Они также описаны в трудах известного ученого Серикбола Кондыбая. Так, здесь вы видите изображение Асан-кайгы - сказителя, жившего предположительно в 15 веке. «Философ кочевников», опечаленный тяжелой судьбой свое­го народа, верхом на быстроногой верблюдице Желмая решил отыскать обетованную землю «Жеруйык». Сарыүйік жылан - Желтая змея – один из символов, используемых в мировоззрении древних казахов. Солнцеголовое божество Тенгри - верховный создатель тюркского мира. Көкбөрі – Синий волк – главное тотемное животное тюркского мира. Защитники Великой Степи – это уникальные памятники эпохи дай-массагетов и сарматов, рассказывающие о 2000-летней истории края. Надеюсь, что все это сохранится в памяти подрастающего поколения, - поделился Ералы Тугжанов.

- Как прекрасно, что город приобретает новые краски. Хотя на улице очень холодно, но сегодняшнее мероприятие согрело своим теплом. Было очень интересно и весело. Мы рады, что живем в Независимом Казахстане, - поделилась Марина Шмидт, которая пришла на праздник со своим сыном Иларом.

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Открытие Площади Мифов прошло с участием акима области Ералы Тугжанова.На Площади Мифов установлены 13 малых архитектурных форм. Это мифические персонажи - Суын айгыр, Нур Толе, Лебедь, Девочка на верблюде, Дракон, Асан Кайгы.Также на набережной была построена лестница. Ее длина составляет 102 метра, ширина - 24 метра. Помимо этого проложено 50949 м² брусчатки, 4496 м² газона и велодорожка, протяженность которой составляет 1800 метров. Здесь предусмотрена и парковка на 300 автомобилей.После на сцене амфитеатра с участием артистов местного театра было организовано театрализованное шествие «Ұлы Мұра ұрпаққа аманат!».