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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:44

Просмотров: 895

Камера видеонаблюдения на крыше городской поликлиники в Актау не фиксирует нарушения ПДД

В Сети распространяется видеоролик, на котором запечатлена камера видеонаблюдения, расположенная на крыше здания Актауской городской поликлиники №1 в 7 микрорайоне. Видео прокомментировали в службе «102» Актау.

Скриншот из видеоматериала
В рубрике «Народные новости» был опубликован видеоролик о камере на крыше здания городской поликлиники в 7 микрорайоне. Пользователи Сети считают, что камера автоматически фиксирует нарушения правил дорожного движения, однако она предназначена только для наблюдения. Об этом сообщили в службе «102» города.

- Камера предназначена только для видеонаблюдения. Автоматическую фиксацию нарушений она не ведёт. Мы наблюдаем, если произойдет явное правонарушение, мы тут же прибудем на место происшествия, - отметили в службе «102».

Как сообщили в службе «102», именно эта камера наблюдения позволила задержать подозреваемого в совершении изнасилования.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау задержали предполагаемого насильника при помощи камеры видеонаблюдения.



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Комментарии ( 1 )

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  • master_kz
  • Андpей
 Жанар (Посетители) Сегодня, 19:02
НУ!, очень напугали!!!.. popa ...Водятлы заполнили город...
Сейчас сезон "новогодних подарков" от АВТО ЦОНА...Пора пересаживать на ишаков.. bravo ...Скорость не большая, ДА!, и сам остановится.. uhmylka

Озабоченных ждёт большой облом..
 
 

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