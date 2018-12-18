Камера видеонаблюдения на крыше городской поликлиники в Актау не фиксирует нарушения ПДД

Скриншот из видеоматериала
В рубрике «Народные новости» был опубликован видеоролик о камере на крыше здания городской поликлиники в 7 микрорайоне. Пользователи Сети считают, что камера автоматически фиксирует нарушения правил дорожного движения, однако она предназначена только для наблюдения. Об этом сообщили в службе «102» города.
- Камера предназначена только для видеонаблюдения. Автоматическую фиксацию нарушений она не ведёт. Мы наблюдаем, если произойдет явное правонарушение, мы тут же прибудем на место происшествия, - отметили в службе «102».
Как сообщили в службе «102», именно эта камера наблюдения позволила задержать подозреваемого в совершении изнасилования.
Напомним, ранее сообщалось, что в Актау задержали предполагаемого насильника при помощи камеры видеонаблюдения.
- Камера предназначена только для видеонаблюдения. Автоматическую фиксацию нарушений она не ведёт. Мы наблюдаем, если произойдет явное правонарушение, мы тут же прибудем на место происшествия, - отметили в службе «102».
Как сообщили в службе «102», именно эта камера наблюдения позволила задержать подозреваемого в совершении изнасилования.
Напомним, ранее сообщалось, что в Актау задержали предполагаемого насильника при помощи камеры видеонаблюдения.