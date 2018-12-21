Когда в Актау зажгут огни на центральной новогодней ёлке

Установка новогодних елок
В этом году центральная городская ёлка установлена возле амфитеатра в 15 микрорайоне. Еще одну новогоднюю ёлку установили на площади «Астана» в 4 микрорайоне.
- Церемония зажжения огней на центральной ёлке начнется 24 декабря в 19:00. Приглашаем жителей Актау принять участие в мероприятии, будут конкурсы, призы и развлекательная программа, - сообщили в культурно-досуговом комплексе имени Абая.
Напомним, в этом году на украшение Актау выделили четыре миллиона тенге.
Фото Рашида Исмагилова
- Церемония зажжения огней на центральной ёлке начнется 24 декабря в 19:00. Приглашаем жителей Актау принять участие в мероприятии, будут конкурсы, призы и развлекательная программа, - сообщили в культурно-досуговом комплексе имени Абая.
Напомним, в этом году на украшение Актау выделили четыре миллиона тенге.
Фото Рашида Исмагилова