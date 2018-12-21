«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 21 Декабря
0...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 371.35 KZT
  • €1 = 424.34 KZT
  • 1 RUB = 5.44 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:39

Просмотров: 836

Когда в Актау зажгут огни на центральной новогодней ёлке

В Актау зажгут огни на центральной городской ёлке 24 декабря. Об этом сообщили в культурно-досуговом комплексе имени Абая.

Установка новогодних елок
В этом году центральная городская ёлка установлена возле амфитеатра в 15 микрорайоне. Еще одну новогоднюю ёлку установили на площади «Астана» в 4 микрорайоне.

- Церемония зажжения огней на центральной ёлке начнется 24 декабря в 19:00. Приглашаем жителей Актау принять участие в мероприятии, будут конкурсы, призы и развлекательная программа, - сообщили в культурно-досуговом комплексе имени Абая.

Напомним, в этом году на украшение Актау выделили четыре миллиона тенге.

Фото Рашида Исмагилова


Когда в Актау зажгут огни на центральной новогодней ёлке
Когда в Актау зажгут огни на центральной новогодней ёлке
Когда в Актау зажгут огни на центральной новогодней ёлке
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Aleksandr Petrovich (Посетители) Сегодня, 20:44
Цитата: 12-й регион
в 11 мкр. 18А доме и всег

12-й регион,
Aleksa-N,
Странные вы ребята,гуляйте по центру и по Тарасовскому спуску по шикарной набережной можно пройтись до самого Баскудука,всё освещено не споткнёшься гуляй не хочу.зачем вам Ынтымак? Вы бы ещё бунтарей на ней вспомнили и понастольгировали бы. Смотрю с балкона и представляю народные гуляния по новой набережной хоть до 12 часов хоть после.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Гульнар Капарова
  • ЁмоЁ
 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 20:17
Цитата: 12-й регион
Петрович,уж в Новогоднюю ночь можно и пешочком пройтись.В 4 мкр.тоже нигде не припаркуешься к примеру.Я тоже жил в 11 мкр.
Тоже живем в этих районах. Но безопаснее с ребенком идти именно в 4 мкр. Центральная улица, много огней. Можно в любой момент поймать такси или сесть на автобус. А в сторону моря идти по мкр-ам , практически дорог нет, плюс мкр-ны темные. Даже днем туда всего 1 или 2 маршрута ходят.

У кого нет машины и дети маленькие вообще не вариант вечером идти.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Tana
  • Гульнар Капарова
 Тина (Посетители) Сегодня, 19:44
Дибилизм оставить центральную улицу и центральную площадь без елки! Миллиардами воруют, лучше б дополнительную елку купили и установили на набережной! Представляю как будут у моря в ледяной ветер люди у елки гулять с детьми

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Tana
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:36
Цитата: Aleksandr Petrovich
не подъехать и не припарковаться.

Петрович,уж в Новогоднюю ночь можно и пешочком пройтись.В 4 мкр.тоже нигде не припаркуешься к примеру.Я тоже жил в 11 мкр. 18А доме и всегда выходили на ёлку после двенадцати освежиться lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Aleksandr Petrovich (Посетители) Сегодня, 18:29
Цитата: 12-й регион
А как же площадь "Ынтымак"в 11 мкр.?

12-й я так скажу местечко там не очень,не подъехать и не припарковаться. Жил там в 19 доме место всегда было пустынное и где то убогое как бы. В 4 мкр это тема и позади моего дома тема из тем и места валом и парковок хоть закусывай отдых людям нужен,а не Ынтымак.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Tana
  • Гульнар Капарова
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:23
городская ёлка установлена возле амфитеатра в 15 микрорайоне. Еще одну новогоднюю ёлку установили на площади «Астана» в 4 микрорайоне.

А как же площадь "Ынтымак"в 11 мкр.? elka
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Aleksandr Petrovich (Посетители) Сегодня, 18:03
Только что закончили буквально 5 минут назад и по мнению моих домашних ёлка серовата и украшений минимум,моё мнение нормально всё и когда будет подсветка ёлка будет хорошо смотреться и главное она на своём месте теперь.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
[not-category=11]
[/not-category]
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика