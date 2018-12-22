Мангистауские госслужащие отказались от новогоднего корпоратива и подарков

Фото предоставлено Региональной службой коммуникаций Мангистауской области

От новогоднего корпоратива и подарков уже отказались в департаментах индустриального развития и промышленной безопасности, казначейства, государственных доходов, государственного имущества и приватизации, государственного внутреннего аудита, технического регулирования и метрологии, по контролю в сфере образования, а также в аппарате акима Жанаозена.



- Решение об отказе от новогоднего корпоратива было коллективным и добровольным. Мы ограничимся просто поздравлениями. Рекомендуем другим госслужащим последовать этому примеру. Вместо того, чтобы потратить собранные деньги на рестораны, лучше приобрести новогодние подарки для малоимущих. Каждый из сотрудников департамента поддержал такую идею, - отметил Нурбол Окуов.



Кроме того, отмечено, что госслужащим вообще запрещается получать вознаграждения от физических и юридических лиц.



- В случае, если подарок все же был получен, то его в течение семи дней нужно передать в департамент государственного имущества и приватизации по Мангистауской области. Лицо, сдавшее подарок, вправе выкупить его по рыночной цене из специального государственного фонда с согласия вышестоящего должностного лица, - отметил Нурбол Долдашев, руководитель управления контроля в сфере госслужбы департамента агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.