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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:29

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Мангистауские госслужащие отказались от новогоднего корпоратива и подарков

Собранные средства будут направлены на нужды малоимущих и сирот. Об этом сообщил Нурбол Окуов, пресс-секретарь территориального департамента агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Мангистауской области.

Фото предоставлено Региональной службой коммуникаций Мангистауской области
От новогоднего корпоратива и подарков уже отказались в департаментах индустриального развития и промышленной безопасности, казначейства, государственных доходов, государственного имущества и приватизации, государственного внутреннего аудита, технического регулирования и метрологии, по контролю в сфере образования, а также в аппарате акима Жанаозена.

- Решение об отказе от новогоднего корпоратива было коллективным и добровольным. Мы ограничимся просто поздравлениями. Рекомендуем другим госслужащим последовать этому примеру. Вместо того, чтобы потратить собранные деньги на рестораны, лучше приобрести новогодние подарки для малоимущих. Каждый из сотрудников департамента поддержал такую идею, - отметил Нурбол Окуов.

Кроме того, отмечено, что госслужащим вообще запрещается получать вознаграждения от физических и юридических лиц.

- В случае, если подарок все же был получен, то его в течение семи дней нужно передать в департамент государственного имущества и приватизации по Мангистауской области. Лицо, сдавшее подарок, вправе выкупить его по рыночной цене из специального государственного фонда с согласия вышестоящего должностного лица, - отметил Нурбол Долдашев, руководитель управления контроля в сфере госслужбы департамента агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.


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Комментарии ( 1 )

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  • mika2030
 Аля (Посетители) Сегодня, 14:14
Сонительные эти фонды честно говоря. В нашем доме проживают и пенсионеры и инвалиды. Однако при обращении в фонд в 14мкр в коттедже в помощи им отказали ссылаясь на полные якобы списки и тот факт что они получчают пособия от государства. Т.е по факту получает только одна семья в доме переселенцы с узбекистана. Жители городаа собирают одежду и оказывают финансовую помощь только для приезжих получается. А местные как же? Справедливостью считаю от фонда и пахнет
 
 

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