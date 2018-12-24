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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:27

Просмотров: 433

Новогодние елки в Актау будет охранять полиция

Рядом с новогодними елками в 4 и 15 микрорайонах будут установлены посты полиции. Патрулирование новогодних красавиц будет осуществляться до 15 января. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Новогодняя елка в Астане. Фото с сайта sputnik.kz
Новогодние елки не останутся без охраны.

Новогодние елки в Актау будет охранять полиция

Новогодняя елка в Алматы. Фото с сайта sputnik.kz

- Как и каждый год, рядом с новогодними елками будет установлен полицейский пост до 15 января, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, «зажгут» новогодние елки в Актау 24 декабря.


 

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Комментарии ( 2 )

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 Жанар (Посетители) Сегодня, 13:19
Нравится ли Вам новогоднее убранство Актау в этом году?..

Покажите ГДЕ?!, есть это убранство?.... look


Озабоченных ждёт большой облом..
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 12:33
Опрос lol а есть ли украшения? где оно? убранство новогоднее? что вообще происходит? почему не ставят ёлку на центральной? зачем на море переместили?

а почему на фото ёлки не актауские? lol стыдно наши поставить по сравнению этими двумя stena
 
 

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