Новогодние елки в Актау будет охранять полиция

Новогодняя елка в Астане. Фото с сайта sputnik.kz
Новогодние елки не останутся без охраны.
Новогодняя елка в Алматы. Фото с сайта sputnik.kz
- Как и каждый год, рядом с новогодними елками будет установлен полицейский пост до 15 января, - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, «зажгут» новогодние елки в Актау 24 декабря.
Новогодняя елка в Алматы. Фото с сайта sputnik.kz
- Как и каждый год, рядом с новогодними елками будет установлен полицейский пост до 15 января, - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, «зажгут» новогодние елки в Актау 24 декабря.