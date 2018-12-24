Самой младшей и лучшей спортсменкой 2018 года из Актау стала Альмира Аташова

Награждение Альмиры Аташовой. Фото автора
В стенах молодежного центра «Арман» от лица городского акимата были вручены почетные грамоты и благодарственные письма лучшим тренерам, командам и спортсменам, которые достигли максимальных результатов на республиканских первенствах, чемпионате Азии, Европы, международных и мировых чемпионатах по итогам 2018 года.
Награждали отличившихся тренеров и спортсменов секретарь городского маслихата Сембигали Закенов, руководитель городского отдела физкультуры и спорта Канат Жумабаев и председатель городского совета ветеранов Аманжол Картбай.
Самой юной спортсменкой в числе награжденных стала Альмира Аташова. В этом году на ее счету золотая награда на республиканском турнире «Красный мяч» в Кызылорде и бронзовая медаль на республиканском турнире «Красный мяч» в Актобе.
Почетными грамотами наградили тренера по футболу Марата Такенова, тренера по дзюдо Кайрата Имангазиева, тренера по баскетболу Казбека Айзакова, тренера по street workout Дамира Набиева, тренера по гиревому спорту Жазиру Танатарову, тренера по карате-до кекушинкай Мухтара Джулдасова, тренера по казакша курес Ануара Крыкбаева, тренера по легкой атлетике Баглана Жолдасова, тренера по кекушинкай-кан карате Азамата Касымова, преподавателя по шахматам Анвара Шайхымова, тренера по настольному теннису Еркина Бурбасова, тренера по ушу Артема Бейбалаева и тренеров по ашихара-карате Игоря Отарова, Марияш Тажрибаеву и Андрея Шорина.
Лучшими командами стали победители Кубка Конфедерации – Мангистауская областная команда по боксу, призеры чемпионата Казахстана по классическому волейболу - команда «Каспий», победители чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди молодежи команда «Каспий Актау», призеры чемпионата Казахстана – Мангистауская областная команда по дзюдо, чемпионы республиканской спартакиады «Народные игры» по мини-футболу - команда «Актау», чемпионы республиканской спартакиады «Народные игры» по мини-баскетболу - команда «Aktau open fest», чемпионы республиканской спартакиады «Народные игры» по пляжному волейболу среди мужчин - команда «Актау» и обладатели серебряной награды этой же спартакиады - женская команда «Актау».
В числе награжденных в личном первенстве на чемпионате Азии, Европы и мира стали Мадина Болатова, Райымбек Шынбай, Анарбек Койшман, Даниил Орайло, Даяна Куспанова, Муса Бексултан, Нурнияз Елдашев, Марал Танибергенова, Тилеккабыл Макауов, Дастан Жанбырбай, София Романова, Алимбай Асылай, Дамир Зуенко, Ардак Дидар, Батырбек Ринат, Даниял Зиенко, Диана Максумова, Мирас Нургазиев, Мадина Шаханова, Александр и Руслан Баландины.
Также благодарственные письма вручили победителям и призерам чемпионатов Казахстана. Это Рауан Амантайулы, Гулнур Койшыбай, Ердос Уалиханов, Александр Лысенко, Мейиржан Ходжымурат, Бекзат Туркменбаев, Мерей Тажигулов, Дана Дарибай, Нурлыхан Сериков, Динара Ундасинова, Айгерим Ходжалепес, Ербол Мырзагалиев, Анастасия Бганцева, Арслан Суюншалиев, Чингиз Искаков, Жанар Атагуллаева, Айбану Нигматуллаева, Казакбай Бисенгалиев, Алина Акенфеева, Газиз Мурат, Берекет Кузенбаев, Айса Сарсенбай, Бекусен Айтуов, Бейбит Жукаев, Асылжан Амангелды, Сымбат Абдулла, Даулет Бисенкулы, Сандигул Аманкосова, Ерасыл Машырык, Диас Жолдыбаев, Рашид Калдыбай и Абылай Мажит.
Помимо этого дипломами и кубками были награждены призеры спартакиады среди учителей.
Первого места удостоилась средняя школа №29, на втором месте расположилась средняя школа №5 и замкнула тройку средняя школа №28.
В следующем году, как отметил Канат Жумабаев, в Актау планируется проведение чемпионатов, на которых спортсмены смогут зарабатывать очки для получения лицензий на Олимпийские игры в 2020 году.
Фото автора
Награждали отличившихся тренеров и спортсменов секретарь городского маслихата Сембигали Закенов, руководитель городского отдела физкультуры и спорта Канат Жумабаев и председатель городского совета ветеранов Аманжол Картбай.
Самой юной спортсменкой в числе награжденных стала Альмира Аташова. В этом году на ее счету золотая награда на республиканском турнире «Красный мяч» в Кызылорде и бронзовая медаль на республиканском турнире «Красный мяч» в Актобе.
Почетными грамотами наградили тренера по футболу Марата Такенова, тренера по дзюдо Кайрата Имангазиева, тренера по баскетболу Казбека Айзакова, тренера по street workout Дамира Набиева, тренера по гиревому спорту Жазиру Танатарову, тренера по карате-до кекушинкай Мухтара Джулдасова, тренера по казакша курес Ануара Крыкбаева, тренера по легкой атлетике Баглана Жолдасова, тренера по кекушинкай-кан карате Азамата Касымова, преподавателя по шахматам Анвара Шайхымова, тренера по настольному теннису Еркина Бурбасова, тренера по ушу Артема Бейбалаева и тренеров по ашихара-карате Игоря Отарова, Марияш Тажрибаеву и Андрея Шорина.
Лучшими командами стали победители Кубка Конфедерации – Мангистауская областная команда по боксу, призеры чемпионата Казахстана по классическому волейболу - команда «Каспий», победители чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди молодежи команда «Каспий Актау», призеры чемпионата Казахстана – Мангистауская областная команда по дзюдо, чемпионы республиканской спартакиады «Народные игры» по мини-футболу - команда «Актау», чемпионы республиканской спартакиады «Народные игры» по мини-баскетболу - команда «Aktau open fest», чемпионы республиканской спартакиады «Народные игры» по пляжному волейболу среди мужчин - команда «Актау» и обладатели серебряной награды этой же спартакиады - женская команда «Актау».
В числе награжденных в личном первенстве на чемпионате Азии, Европы и мира стали Мадина Болатова, Райымбек Шынбай, Анарбек Койшман, Даниил Орайло, Даяна Куспанова, Муса Бексултан, Нурнияз Елдашев, Марал Танибергенова, Тилеккабыл Макауов, Дастан Жанбырбай, София Романова, Алимбай Асылай, Дамир Зуенко, Ардак Дидар, Батырбек Ринат, Даниял Зиенко, Диана Максумова, Мирас Нургазиев, Мадина Шаханова, Александр и Руслан Баландины.
Также благодарственные письма вручили победителям и призерам чемпионатов Казахстана. Это Рауан Амантайулы, Гулнур Койшыбай, Ердос Уалиханов, Александр Лысенко, Мейиржан Ходжымурат, Бекзат Туркменбаев, Мерей Тажигулов, Дана Дарибай, Нурлыхан Сериков, Динара Ундасинова, Айгерим Ходжалепес, Ербол Мырзагалиев, Анастасия Бганцева, Арслан Суюншалиев, Чингиз Искаков, Жанар Атагуллаева, Айбану Нигматуллаева, Казакбай Бисенгалиев, Алина Акенфеева, Газиз Мурат, Берекет Кузенбаев, Айса Сарсенбай, Бекусен Айтуов, Бейбит Жукаев, Асылжан Амангелды, Сымбат Абдулла, Даулет Бисенкулы, Сандигул Аманкосова, Ерасыл Машырык, Диас Жолдыбаев, Рашид Калдыбай и Абылай Мажит.
Помимо этого дипломами и кубками были награждены призеры спартакиады среди учителей.
Первого места удостоилась средняя школа №29, на втором месте расположилась средняя школа №5 и замкнула тройку средняя школа №28.
В следующем году, как отметил Канат Жумабаев, в Актау планируется проведение чемпионатов, на которых спортсмены смогут зарабатывать очки для получения лицензий на Олимпийские игры в 2020 году.
Фото автора
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