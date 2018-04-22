Актауские теннисисты завоевали пять наград на республиканском турнире

Участники республиканского турнира

Даниял Куандык, Диас Тулепбергенов и Нурдаулет Балкан (слева направо)

На первой ступени Даяна Нурланкызы и на втором месте Альмира Аташова

- Юные спортсмены занимаются с самого открытия теннисного центра в Актау вот уже 2,5 года. Это очень хороший результат на данный момент. Такого развития большого тенниса еще не было в Мангистауской области. Это полностью труд и заслуга наших молодых тренеров, - поделился Азат Мангубаев.