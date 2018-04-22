Актауские теннисисты завоевали пять наград на республиканском турнире

Золотыми медалистами турнира стали Диас Тулепбергенов и Даяна Нурланкызы. На втором месте расположился Нурдаулет Балкан. Бронзовых наград удостоились Альмира Аташова и Даниял Куандык.
Меруерт Туркменбай и Кристина Комаева вошли в пятерку лучших, заняв, соответственно, четвертые и пятые места. Теннисисты являются воспитанниками тренеров Куатбека Абиева и Мадины Дегениязовой.
Это, как отметил Азат Мангубаев, уже не первые награды юных теннисистов. Диас Тулепбергенов ранее уже становился золотым призером республиканского турнира «Красный мяч» в Шымкенте. На этих же соревнованиях серебряной награды удостоилась Даяна Нурланкызы.
Альмира Аташова ранее была обладательницей бронзовой награды на республиканском турнире «Красный мяч» в Актобе, а после удостоилась чемпионского титула на республиканском турнире «Красный мяч» в Кызылорде.