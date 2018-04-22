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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:30

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Актауские теннисисты завоевали пять наград на республиканском турнире

Республиканский турнир «Красный мяч» в Актобе принес актауским теннисистам две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Об итогах соревнований рассказал Азат Мангубаев, директор теннисного центра Актау.

Актауские призеры республиканского турнира
Участниками турнира стали 67 юных теннисистов в возрасте 6-8 лет.

Актауские теннисисты завоевали пять наград на республиканском турнире

Участники республиканского турнира


Золотыми медалистами турнира стали Диас Тулепбергенов и Даяна Нурланкызы. На втором месте расположился Нурдаулет Балкан. Бронзовых наград удостоились Альмира Аташова и Даниял Куандык.

Актауские теннисисты завоевали пять наград на республиканском турнире

Даниял Куандык, Диас Тулепбергенов и Нурдаулет Балкан (слева направо)


Меруерт Туркменбай и Кристина Комаева вошли в пятерку лучших, заняв, соответственно, четвертые и пятые места. Теннисисты являются воспитанниками тренеров Куатбека Абиева и Мадины Дегениязовой.

Актауские теннисисты завоевали пять наград на республиканском турнире

На первой ступени Даяна Нурланкызы и на втором месте Альмира Аташова


Это, как отметил Азат Мангубаев, уже не первые награды юных теннисистов. Диас Тулепбергенов ранее уже становился золотым призером республиканского турнира «Красный мяч» в Шымкенте. На этих же соревнованиях серебряной награды удостоилась Даяна Нурланкызы.

Альмира Аташова ранее была обладательницей бронзовой награды на республиканском турнире «Красный мяч» в Актобе, а после удостоилась чемпионского титула на республиканском турнире «Красный мяч» в Кызылорде.

- Юные спортсмены занимаются с самого открытия теннисного центра в Актау вот уже 2,5 года. Это очень хороший результат на данный момент. Такого развития большого тенниса еще не было в Мангистауской области. Это полностью труд и заслуга наших молодых тренеров, - поделился Азат Мангубаев.


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