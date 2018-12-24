Более 20 человек пострадали из-за гололёда в Актау

Гололёд В Актау. Фото Рашида Исмагилова

Детская областная больница работает в штатном режиме.



В травмпункт Мангистауской областной больницы с 08:00 и до 11:00 часов обратились 24 человека.



- У всех различные травмы: переломы, вывихи. Из 24 человек - троих госпитализировали. Обычно в отделение травматологии за сутки поступают около 23 человек, - сообщили в управлении.