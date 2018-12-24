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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:56

Просмотров: 1657

Более 20 человек пострадали из-за гололёда в Актау

За три часа в травмпункт Мангистауской областной больницы обратились 24 человека. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.

Гололёд В Актау. Фото Рашида Исмагилова
Детская областная больница работает в штатном режиме.

В травмпункт Мангистауской областной больницы с 08:00 и до 11:00 часов обратились 24 человека.

- У всех различные травмы: переломы, вывихи. Из 24 человек - троих госпитализировали. Обычно в отделение травматологии за сутки поступают около 23 человек, - сообщили в управлении.


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Комментарии ( 3 )

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Aleksandr Petrovich (Посетители) Сегодня, 13:53
Цитата: Don Quixote
Умные люди просто пластырь на подошву клеят

Пластыря хватает пройти от 37 дома и до 10 в 15 мкр. Саморезы поэфективней на нашем "идеальном" тротуарном асфальте. На костыль хорошо пробку от пива работает безукоризненно.
 
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  • Aleksandr Petrovich
 Don Quixote (Посетители) Сегодня, 13:21
Умные люди просто пластырь на подошву клеят
 
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Aleksandr Petrovich (Посетители) Сегодня, 12:35
Я раньше рано утром с собакой гулял и в голый гололёд тоже и перед выходом на улицу в каблуки ботнок вкручивал по три или больше саморезов.В подъезде шумно зато на улице айс как на шиповке.
 
 

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