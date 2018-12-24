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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:36

Просмотров: 2165

Девушка-морж из Актау стала героем передачи на Первом канале

Зарина Андрюшина приняла участие в новогоднем выпуске передачи «Видели видео?» в качестве героя нашумевшего видеоролика купания во льдах.

Фото Зарины Андрюшиной
Создатели проекта «Видели видео?» на Первом канале пригласили на запись программы жительницу Актау Зарину Андрюшину.

В начале этого года видео с купающейся в ледяном Каспии девушкой поразило Казнет. На кадрах можно увидеть, как она в купальнике пробирается сквозь лед.
Благодаря этому видео жительница Актау Зарина Андрюшина стала известна не только на всю страну, но и за ее пределами. Ролик заметили и в Москве, после чего Зарину Андрюшину пригласили принять участие в передаче «Видели видео?».

Со слов Зарины Андрюшиной, когда выйдет передача в эфир, она еще не знает.

«Видели видео?» - это проект, героями которого становятся авторы и персонажи самых интересных и популярных видеороликов рунета.

Ранее Зарина Андрюшина рассказала журналисту Lada.kz, что занимается моржеванием два года.
По словам Зарины, процедуры даже помогли ей избавиться от некоторых недугов. После погружения чувствуешь бодрость и хорошее настроение, уверяет девушка.



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Комментарии ( 5 )

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  • Альберт
 Модератор 4 (Главные редакторы) Сегодня, 16:53
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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 16:48
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  • leo529
 User_105 (Посетители) Сегодня, 16:25
Вижу, и в этот раз в комментариях под статьей не обойдется без злобных троллей и "Петросянов". ))) А человеку просто нравится закаливание.
 
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Чупакабра (Посетители) Сегодня, 15:47
Интересная особенность организма человека , а может ли она так же только в кипятке ?
 
 

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