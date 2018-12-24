Девушка-морж из Актау стала героем передачи на Первом канале

Фото Зарины Андрюшиной
Создатели проекта «Видели видео?» на Первом канале пригласили на запись программы жительницу Актау Зарину Андрюшину.
В начале этого года видео с купающейся в ледяном Каспии девушкой поразило Казнет. На кадрах можно увидеть, как она в купальнике пробирается сквозь лед.
Благодаря этому видео жительница Актау Зарина Андрюшина стала известна не только на всю страну, но и за ее пределами. Ролик заметили и в Москве, после чего Зарину Андрюшину пригласили принять участие в передаче «Видели видео?».
Со слов Зарины Андрюшиной, когда выйдет передача в эфир, она еще не знает.
«Видели видео?» - это проект, героями которого становятся авторы и персонажи самых интересных и популярных видеороликов рунета.
Ранее Зарина Андрюшина рассказала журналисту Lada.kz, что занимается моржеванием два года.
По словам Зарины, процедуры даже помогли ей избавиться от некоторых недугов. После погружения чувствуешь бодрость и хорошее настроение, уверяет девушка.
В начале этого года видео с купающейся в ледяном Каспии девушкой поразило Казнет. На кадрах можно увидеть, как она в купальнике пробирается сквозь лед.
Благодаря этому видео жительница Актау Зарина Андрюшина стала известна не только на всю страну, но и за ее пределами. Ролик заметили и в Москве, после чего Зарину Андрюшину пригласили принять участие в передаче «Видели видео?».
Со слов Зарины Андрюшиной, когда выйдет передача в эфир, она еще не знает.
«Видели видео?» - это проект, героями которого становятся авторы и персонажи самых интересных и популярных видеороликов рунета.
Ранее Зарина Андрюшина рассказала журналисту Lada.kz, что занимается моржеванием два года.
По словам Зарины, процедуры даже помогли ей избавиться от некоторых недугов. После погружения чувствуешь бодрость и хорошее настроение, уверяет девушка.