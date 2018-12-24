Кайрат Акыбаев: Новогоднее украшение Актау будет проводиться коммунальными организациями города

Фото пресс-службы городского акимата
Компания, являющаяся потенциальным поставщиком услуг по оформлению города в этом году, а именно, ТОО «Yerkin Rukh», оказалась некомпетентной. Заявившись в конкурсе на оформление города на сумму 287 тысяч тенге, представители компании не вышли на связь с сотрудниками городского акимата.
- Мы 17 декабря узнали, что есть поставщик на 287 тысяч тенге. Сразу же направили им договор на подписание. От них ответа не дождались. В течение трех дней представители ТОО «Yerkin Rukh» должны были подписать договор, но так как они не отвечают на телефонные звонки и не читают электронные письма, портал госзакупок автоматически внес их в реестр недобросовестных поставщиков, - отметил Кайрат Акыбаев.
Как сообщил руководитель городского отдела ЖКХ, сроки по подписанию договора истекли, и теперь представители городского акимата совместно с коммунальными службами города, а именно, с ГККП «АУЭС» и ГКП «Кала жолдары», будут украшать город самостоятельно.
- Уже приступили к работам по оформлению, завтра, 25 декабря, из Алматы поступит партия оборудования по декоративному освещению (гирлянды, дюралайты и т.д.), и мы планируем закончить работы к 28 числу, - сообщил Кайрат Акыбаев.
Руководитель городского отдела ЖКХ также отметил, что сумма затрат на оформление еще не известна точно, так как частная компания из Алматы еще не выслала счета. Однако, предположительно, сумма затрат составит от 4 до 6 миллионов тенге.
В городском акимате сообщили, что сегодня, 24 декабря, будут зажжены «огни» новогодней елки в 15 микрорайоне.
- На новой набережной 15 микрорайона состоится церемония зажжения главной новогодней елки города. Также состоится концертная программа и викторина с участием деда Мороза и Снегурочки. Приглашаем всех принять участие, - сообщили в пресс-службе городского акимата.
Напомним, ранее сообщалось, что новогодние елки в Актау будет охранять полиция.
- Мы 17 декабря узнали, что есть поставщик на 287 тысяч тенге. Сразу же направили им договор на подписание. От них ответа не дождались. В течение трех дней представители ТОО «Yerkin Rukh» должны были подписать договор, но так как они не отвечают на телефонные звонки и не читают электронные письма, портал госзакупок автоматически внес их в реестр недобросовестных поставщиков, - отметил Кайрат Акыбаев.
Как сообщил руководитель городского отдела ЖКХ, сроки по подписанию договора истекли, и теперь представители городского акимата совместно с коммунальными службами города, а именно, с ГККП «АУЭС» и ГКП «Кала жолдары», будут украшать город самостоятельно.
- Уже приступили к работам по оформлению, завтра, 25 декабря, из Алматы поступит партия оборудования по декоративному освещению (гирлянды, дюралайты и т.д.), и мы планируем закончить работы к 28 числу, - сообщил Кайрат Акыбаев.
Руководитель городского отдела ЖКХ также отметил, что сумма затрат на оформление еще не известна точно, так как частная компания из Алматы еще не выслала счета. Однако, предположительно, сумма затрат составит от 4 до 6 миллионов тенге.
В городском акимате сообщили, что сегодня, 24 декабря, будут зажжены «огни» новогодней елки в 15 микрорайоне.
- На новой набережной 15 микрорайона состоится церемония зажжения главной новогодней елки города. Также состоится концертная программа и викторина с участием деда Мороза и Снегурочки. Приглашаем всех принять участие, - сообщили в пресс-службе городского акимата.
Напомним, ранее сообщалось, что новогодние елки в Актау будет охранять полиция.