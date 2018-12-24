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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:22

Просмотров: 1285

Кайрат Акыбаев: Новогоднее украшение Актау будет проводиться коммунальными организациями города

Новогоднее оформление Актау будет проводиться силами городских коммунальных служб. С компанией, которая обязалась предоставить услуги по оформлению города к празднику, так и не удалось связаться. Об этом сообщил Кайрат Акыбаев, руководитель ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунальных хозяйств».

Фото пресс-службы городского акимата
Компания, являющаяся потенциальным поставщиком услуг по оформлению города в этом году, а именно, ТОО «Yerkin Rukh», оказалась некомпетентной. Заявившись в конкурсе на оформление города на сумму 287 тысяч тенге, представители компании не вышли на связь с сотрудниками городского акимата.

- Мы 17 декабря узнали, что есть поставщик на 287 тысяч тенге. Сразу же направили им договор на подписание. От них ответа не дождались. В течение трех дней представители ТОО «Yerkin Rukh» должны были подписать договор, но так как они не отвечают на телефонные звонки и не читают электронные письма, портал госзакупок автоматически внес их в реестр недобросовестных поставщиков, - отметил Кайрат Акыбаев.

Как сообщил руководитель городского отдела ЖКХ, сроки по подписанию договора истекли, и теперь представители городского акимата совместно с коммунальными службами города, а именно, с ГККП «АУЭС» и ГКП «Кала жолдары», будут украшать город самостоятельно.

- Уже приступили к работам по оформлению, завтра, 25 декабря, из Алматы поступит партия оборудования по декоративному освещению (гирлянды, дюралайты и т.д.), и мы планируем закончить работы к 28 числу, - сообщил Кайрат Акыбаев.

Руководитель городского отдела ЖКХ также отметил, что сумма затрат на оформление еще не известна точно, так как частная компания из Алматы еще не выслала счета. Однако, предположительно, сумма затрат составит от 4 до 6 миллионов тенге.

В городском акимате сообщили, что сегодня, 24 декабря, будут зажжены «огни» новогодней елки в 15 микрорайоне.

- На новой набережной 15 микрорайона состоится церемония зажжения главной новогодней елки города. Также состоится концертная программа и викторина с участием деда Мороза и Снегурочки. Приглашаем всех принять участие, - сообщили в пресс-службе городского акимата.

Напомним, ранее сообщалось, что новогодние елки в Актау будет охранять полиция.


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Комментарии ( 7 )

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Aleksandr Petrovich (Посетители) Сегодня, 19:24
Цитата: Aleksandr Petrovich
Я уже думал сегодня открытие ёлки

Так и есть проходит открытие ёлки на набережной в 15 мкр,видео снял правда смотреть особенно не на что честно сказать. Поют в основном.
 
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 Aleksandr Petrovich (Посетители) Сегодня, 18:07
На новой набережной 15 микрорайона состоится церемония зажжения главной новогодней елки города.
Я уже думал сегодня открытие ёлки,несколько уборщиц мели вениками вокруг неё целый час,потом приехали энергетики полиция и ещё невесть кто и начали колдовать,в итоге колдовство закончилось сооружением малой сцены,заменой звезды на ёлке музыка тыры пыры и только после этого шесть белых крузаков загрузились чиновниками и стройным рядом перегородив проезжую часть убыли неизвестно куда,а музыка и тестирование бегущих огней осталось. Одним словом я понял открытия сегодня сорвалось надеюсь на завтра и тогда покажу видео если сниму.
 
-1
  • Taidan
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  • leo529
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  • Aleksandr Petrovich
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:21
Сегодня, кстати, канун Рождества у католиков, т.е. праздник у большинства наших экспатов. Они, конечно, люди не бедные и праздник сами себе устроят. Но и у них создаётся впечатление, что они работают в popa мира, хуже чем у сомалийцев в Африке stena
 
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 Tvoy.Drug (Посетители) Сегодня, 17:03
Да уж...так можно было бы и 31-го нарядить...ну а чего ? какая разница ? главное бюджет освоить до конца года, а то,что эти украшения должны были принести жителям и гостям города ощущение приближающегося праздника - это уже акимат не интересует...посмотрите на Москву. Алматы - акимат старается людям дать ощущение праздника наряжая город ЗАРАНЕЕ...а у нас осваивают бюджет.
 
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 Чупакабра (Посетители) Сегодня, 16:54
ddd888,

Срочно нужно пригласить Общество Слепых .... К весне уж точно нарядят .... uhmylka
 
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 ddd888 (Посетители) Сегодня, 16:37
Некоторые города, уже месяц как украшены и подготвлены к НГ, создавая тем самым праздничное настроения и радость горожанам, особенно детворе. Но у нас, совсем не для актаусцев все делается или новые бордюры сверкают и украшают!?
 
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 Чупакабра (Посетители) Сегодня, 16:36
Акимат развели , а они купились draznilka Акимат обрадовался что на 287 тысяч ёлку сбацают а лямов 10 отмоют rofl и лоханулись .... Теперь Алматинские шарашконторы будут обогощаться естественно с акиматовскими lol
 
 

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