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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Вчера, 21:02

Просмотров: 2029

Дед Мороз подождет: Обещанное зажжение огней на новогодней ёлке в Актау не состоялось

Зажжение огней на городской ёлке перенесли на завтра, 25 декабря. Об этом сообщили в городском акимате.

Фото Рашида Исмагилова
Церемония зажжения огней на городской новогодней ёлке перенесли в связи с заседанием общественного совета, на котором присутствовали главы городского и областного акиматов. Мероприятие переносится на завтра, 25 декабря.

В городском акимате также сообщили, что пробное зажжение огней прошло без помех.



Напомним, ранее сообщалось, что огни на новогодней ёлке в 15 микрорайоне Актау зажгут 24 декабря в 19:00 часов.


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Комментарии ( 5 )

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Moderator (Администраторы ) Вчера, 23:35
Цитата: awa1314133
где была информация о зажжении огней. Чиновники сами себе обещали? Об этом нигде не было информации.


Напомним, ранее сообщалось, что огни на новогодней ёлке в 15 микрорайоне Актау зажгут 24 декабря в 19:00 часов.
 
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Брюнетка (Посетители) Вчера, 22:55
Господи, какое позорище, а не ёлка. Где всё то убранство новогоднее???? Куда, на что пошли очередные миллионы?

А!!!! Вот ещё что....кто подписал разрешение, допуск на "воздушку" к ёлке? С нашим ветром на раз оборвёт кабель и что тогда? Не приведи, чтобы такое случилось death
 
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  • fitter
 awa1314133 (Посетители) Вчера, 22:25
"Обещанное зажжение огней"- а где была информация о зажжении огней. Чиновники сами себе обещали? Об этом нигде не было информации.
 
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  • babnik
  • kolu411
 Тина (Посетители) Вчера, 21:45
Нормально так, народ собрался, а они перенесли и даже не сообщили.
Ладно б Погода ещё позволяла развернуться и прогуляться, но тут явно ради зрелища только люди вышли на улицу.
Свинское отношение вообще к горожанам !

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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 мунайши73 (Посетители) Вчера, 21:21
Все, кина не будет - электричество кончилось. (с)
 
 

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