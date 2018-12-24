Дед Мороз подождет: Обещанное зажжение огней на новогодней ёлке в Актау не состоялось

Фото Рашида Исмагилова
Церемония зажжения огней на городской новогодней ёлке перенесли в связи с заседанием общественного совета, на котором присутствовали главы городского и областного акиматов. Мероприятие переносится на завтра, 25 декабря.
В городском акимате также сообщили, что пробное зажжение огней прошло без помех.
Напомним, ранее сообщалось, что огни на новогодней ёлке в 15 микрорайоне Актау зажгут 24 декабря в 19:00 часов.
В городском акимате также сообщили, что пробное зажжение огней прошло без помех.
Напомним, ранее сообщалось, что огни на новогодней ёлке в 15 микрорайоне Актау зажгут 24 декабря в 19:00 часов.