Задержание девушки из Актау в Китае прокомментировали в МИД

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Как сообщил изданию mgorod.kz Айбек Смадияров, официальный представитель МИД, делом Юлии Ходевой занимаются дипломаты РК.
Задержанной и ее родным была оказана консульско-правовая консультация, а также рекомендованы местные адвокаты.
- Представители посольства поддерживают связь с девушкой. Жалоб от Ходевой на условия содержания под арестом и здоровье нет, - прокомментировал Айбек Смадияров.
Напомним, девушку из Актау задержали в Китае по подозрению в распространении наркотиков.
Задержанной и ее родным была оказана консульско-правовая консультация, а также рекомендованы местные адвокаты.
- Представители посольства поддерживают связь с девушкой. Жалоб от Ходевой на условия содержания под арестом и здоровье нет, - прокомментировал Айбек Смадияров.
Напомним, девушку из Актау задержали в Китае по подозрению в распространении наркотиков.
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