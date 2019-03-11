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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:57

Просмотров: 71

Около 200 миллионов тенге выделит инвестор на ремонт инфекционной больницы Актау

Управление здравоохранения Мангистауской области объявило конкурс на разработку проектно-сметной документации (ПСД) для проведения капитального ремонта инфекционной больницы в 1 микрорайоне Актау. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пол в детской инфекционной больнице. Фото из архива Lada.kz
В данный момент идет процедура объявления конкурса на определение компании, которая займется разработкой ПСД. Управление здравоохранения выделит на нее порядка 7 миллионов тенге.

- Ремонт будет проведен за счет инвестора, пока название компании мы назвать не можем, но она готова выделить около 200 миллионов тенге на капитальный ремонт инфекционной больницы в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Точная сумма будет известна после разработки ПСД. Ремонт требуется и в детской инфекционной больнице. На разработку проектно-сметной документации из бюджета облздрава также будет выделено около 7 миллионов тенге. После проведения этих работ будут вестись переговоры с акиматом области на выделение средств для проведения капитального ремонта и в детской больнице, – сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Напомним, жалобы на состояние детской инфекционной больницы поступают регулярно.

Нарекания у жителей Мангистауской области вызывают и условия областной инфекционной больницы.


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