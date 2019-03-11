Около 200 миллионов тенге выделит инвестор на ремонт инфекционной больницы Актау

Пол в детской инфекционной больнице. Фото из архива Lada.kz
В данный момент идет процедура объявления конкурса на определение компании, которая займется разработкой ПСД. Управление здравоохранения выделит на нее порядка 7 миллионов тенге.
- Ремонт будет проведен за счет инвестора, пока название компании мы назвать не можем, но она готова выделить около 200 миллионов тенге на капитальный ремонт инфекционной больницы в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Точная сумма будет известна после разработки ПСД. Ремонт требуется и в детской инфекционной больнице. На разработку проектно-сметной документации из бюджета облздрава также будет выделено около 7 миллионов тенге. После проведения этих работ будут вестись переговоры с акиматом области на выделение средств для проведения капитального ремонта и в детской больнице, – сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
Напомним, жалобы на состояние детской инфекционной больницы поступают регулярно.
Нарекания у жителей Мангистауской области вызывают и условия областной инфекционной больницы.
- Ремонт будет проведен за счет инвестора, пока название компании мы назвать не можем, но она готова выделить около 200 миллионов тенге на капитальный ремонт инфекционной больницы в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Точная сумма будет известна после разработки ПСД. Ремонт требуется и в детской инфекционной больнице. На разработку проектно-сметной документации из бюджета облздрава также будет выделено около 7 миллионов тенге. После проведения этих работ будут вестись переговоры с акиматом области на выделение средств для проведения капитального ремонта и в детской больнице, – сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
Напомним, жалобы на состояние детской инфекционной больницы поступают регулярно.
Нарекания у жителей Мангистауской области вызывают и условия областной инфекционной больницы.
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