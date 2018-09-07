В Актау руководитель центра инфекционных заболеваний ответил на жалобы пациентов

Фото Рашида Исмагилова
Анна Кадырова рассказала, что краска на стенах облупилась, детям и родителям приходится спать на одной кровати, медицинских препаратов и инвентаря не хватает. Питание в учреждении, по ее словам, тоже оставляет желать лучшего.
- Порции малюсенькие. Нам дали суп, там плавает пять кусочков картофеля и две-три фрикадельки. Кормящая женщина не сможет наесться таким количеством еды. На завтрак нам подали кусочек хлеба и чай. Врачи мотивировали это тем, что нам просто ничего нельзя, – рассказала Анна Кадырова.
Еще одна проблема, на которую пожаловалась женщина - это отсутствие необходимых медицинских препаратов. По словам Анны Кадыровой, 70 процентов лекарств почти все пациенты покупают за свои деньги.
На жалобы пациентки ответил Шайахамеден Беркалиев, руководитель центра инфекционных заболеваний, созданного при объединении инфекционной больницы с областной (МОБ).
- После инфекционных больных палаты обрабатываются дезинфекционным раствором. Он содержит хлор и разъедает краску на стенах и инвентаре. Последний раз капитальный ремонт в детской инфекционной больнице проводился в 2009 году. Последние несколько лет мы пишем письма в акимат с просьбой выделить деньги хотя бы на текущий ремонт, на это нужно около 25-30 миллионов тенге. В эту сумму вошел бы ремонт стен, пола, замена сантехники. Но денег в бюджете нет. Что касается питания, то родителей больница кормить не должна, а ребенку не нужны полкилограмма картофеля или большая порция бульона, чтобы утолить голод. Меню для детей разрабатывается с учетом диагноза и согласуется с диетологами, – сообщил Шайахамеден Беркалиев.
Напомним, присоединение инфекционной больницы к МОБ состоялось в июле текущего года.
Ранее на условия в инфекционной больнице жаловались родители двухмесячной девочки.
- Вместо пружин у кроватей уложен ДСП, сверху тончайший матрасик. Все застелено короткими простынями. В наволочку заправлены старые подушки, в которые запихали какую-то ткань. На дверях отсутствуют замки, их также нет ни в туалете, ни в ванной комнате. В ванной вообще моют половые тряпки, - рассказала мама маленькой пациентки.
На ее жалобы ответило руководство медицинского учреждения.
Позже мама четырехмесячной девочки пожаловалась, что ей не предоставили место. Женщина, по ее словам, вынуждена была спать на полу.
Комментарий администрации больницы можно прочитать здесь.
- Порции малюсенькие. Нам дали суп, там плавает пять кусочков картофеля и две-три фрикадельки. Кормящая женщина не сможет наесться таким количеством еды. На завтрак нам подали кусочек хлеба и чай. Врачи мотивировали это тем, что нам просто ничего нельзя, – рассказала Анна Кадырова.
Еще одна проблема, на которую пожаловалась женщина - это отсутствие необходимых медицинских препаратов. По словам Анны Кадыровой, 70 процентов лекарств почти все пациенты покупают за свои деньги.
На жалобы пациентки ответил Шайахамеден Беркалиев, руководитель центра инфекционных заболеваний, созданного при объединении инфекционной больницы с областной (МОБ).
- После инфекционных больных палаты обрабатываются дезинфекционным раствором. Он содержит хлор и разъедает краску на стенах и инвентаре. Последний раз капитальный ремонт в детской инфекционной больнице проводился в 2009 году. Последние несколько лет мы пишем письма в акимат с просьбой выделить деньги хотя бы на текущий ремонт, на это нужно около 25-30 миллионов тенге. В эту сумму вошел бы ремонт стен, пола, замена сантехники. Но денег в бюджете нет. Что касается питания, то родителей больница кормить не должна, а ребенку не нужны полкилограмма картофеля или большая порция бульона, чтобы утолить голод. Меню для детей разрабатывается с учетом диагноза и согласуется с диетологами, – сообщил Шайахамеден Беркалиев.
Напомним, присоединение инфекционной больницы к МОБ состоялось в июле текущего года.
Ранее на условия в инфекционной больнице жаловались родители двухмесячной девочки.
- Вместо пружин у кроватей уложен ДСП, сверху тончайший матрасик. Все застелено короткими простынями. В наволочку заправлены старые подушки, в которые запихали какую-то ткань. На дверях отсутствуют замки, их также нет ни в туалете, ни в ванной комнате. В ванной вообще моют половые тряпки, - рассказала мама маленькой пациентки.
На ее жалобы ответило руководство медицинского учреждения.
Позже мама четырехмесячной девочки пожаловалась, что ей не предоставили место. Женщина, по ее словам, вынуждена была спать на полу.
Комментарий администрации больницы можно прочитать здесь.