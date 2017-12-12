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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:07

Просмотров: 86

Гульмира Халмухамедова: Большинство госпитализированных в инфекционную больницу детей - из Мунайлинского района

Из Мунайлинского района поступает 40% пациентов. Об этом сообщила Гульмира Халмухамедова, исполняющая обязанности главного врача ГККП «Областная инфекционная больница».

Фото автора
Численность Мунайлинского района, по словам Гульмиры Халмухамедовой, сопоставима с населением Жанаозена и составляет пятую часть от населения Мангистауской области.

- В Жанаозене есть родильный дом, две поликлиники, взрослая и детская больницы с сильной реанимационной службой. Мунайлинский район этим не обеспечен. Поэтому большой удельный вес госпитализированных больных в областной инфекционной больнице занимают дети из Мунайлинского района, - рассказала Гульмира Халмухамедова.


Из Мунайлинского района, как отметила исполняющая обязанности главного врача, поступают 40% пациентов, 10% - из Акшукура и Тельмана.

- С начала года в больницу обратились 23 тысячи человек, 5200 из них госпитализированы. В 2016 году за помощью обратились 20 тысяч пациентов, в 2012 году — 10 тысяч человек, - рассказала Гульмира Халмухамедова.

С началом эпидемиологического сезона, как рассказала исполняющая обязанности главного врача, число пациентов с бронхо-легочной патологией среди детей до одного года возрастает в три раза. Среди детей до двух месяцев — в 10 раз.

- Областной инфекционный стационар построен в 1982 году и рассчитан на 60 пациентов. На сегодняшний день госпитализированы 77 больных, из них 57 пациентов в возрасте до одного года, - сообщила Гульмира Халмухамедова.


Врачи рекомендуют ограничить посещение ребенком общественных мест, избегать контакта с больными ОРВИ, чаще проветривать помещение и закалять ребенка.

- По результатам опроса родителей заболевших детей в возрасте до одного года, 19% из них посещали увеселительные мероприятия, 7% - проводили праздник в честь дня рождения ребенка, 13% посещали рынок и многолюдные места, 5% - заболели в поезде, 56% заболевших - это дети, контактирующие дома с больными взрослыми, - рассказала Гульмира Халмухамедова.


Исполняющая обязанности главного врача инфекционной больницы прокомментировала жалобу пациентки, которая поступила с четырехмесячным ребенком 8 декабря. По словам Гульмиры Халмухамедовой, маму предупредили об отсутствии коек.

- Согласие с мамы взято. Ее предупредили, что мест нет. Она согласилась, что предоставят детскую кроватку и стул для нее. Это указано в истории болезни. Насчет грязных и дырявых грелок скажу, что это не так. Грелки обрабатывают физраствором, поэтому они изнашиваются и меняют цвет. Весь инвентарь перед выдачей осматривается медицинским персоналом, - сообщила исполняющая обязанности главного врача.


Женщине, по словам Гульмиры Халмухамедовой, пообещали, что ей предоставят койку-место, как только будет выписан кто-то из больных.

- При выписке больного бокс не должен использоваться как минимум сутки. Медсестры должны провести генеральную уборку, кварцевание. У нас это не делается который год. Нам приходится на скорую руку наводить порядок, чтобы освободить место. Руководитель управления здравоохранения недавно сделал обход больницы. Надеемся, что проблемные вопросы со временем решатся. Мы и сами хотим, чтобы качество обслуживания было лучше, - сообщила исполняющая обязанности главного врача.


Балзия Тенельбаева, бабушка девочки, госпитализированной 8 декабря, рассказала, что после публикации статьи на Lada.kz маму с ребенком перевели в другой бокс. Ребенок идет на поправку.
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Комментарии ( 1 )

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 Елаев (Посетители) Сегодня, 14:15
Балзия Тенельбаева, бабушка девочки, госпитализированной 8 декабря, рассказала, что после публикации статьи на Lada.kz маму с ребенком перевели в другой бокс. Ребенок идет на поправку.

Ключевое слово "ПОСЛЕ", а до этой публикации всем Чиновникам и Глав врачам ПОХ.
 
 

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