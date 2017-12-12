Гульмира Халмухамедова: Большинство госпитализированных в инфекционную больницу детей - из Мунайлинского района

- В Жанаозене есть родильный дом, две поликлиники, взрослая и детская больницы с сильной реанимационной службой. Мунайлинский район этим не обеспечен. Поэтому большой удельный вес госпитализированных больных в областной инфекционной больнице занимают дети из Мунайлинского района, - рассказала Гульмира Халмухамедова.

- Областной инфекционный стационар построен в 1982 году и рассчитан на 60 пациентов. На сегодняшний день госпитализированы 77 больных, из них 57 пациентов в возрасте до одного года, - сообщила Гульмира Халмухамедова.

- По результатам опроса родителей заболевших детей в возрасте до одного года, 19% из них посещали увеселительные мероприятия, 7% - проводили праздник в честь дня рождения ребенка, 13% посещали рынок и многолюдные места, 5% - заболели в поезде, 56% заболевших - это дети, контактирующие дома с больными взрослыми, - рассказала Гульмира Халмухамедова.

- Согласие с мамы взято. Ее предупредили, что мест нет. Она согласилась, что предоставят детскую кроватку и стул для нее. Это указано в истории болезни. Насчет грязных и дырявых грелок скажу, что это не так. Грелки обрабатывают физраствором, поэтому они изнашиваются и меняют цвет. Весь инвентарь перед выдачей осматривается медицинским персоналом, - сообщила исполняющая обязанности главного врача.

- При выписке больного бокс не должен использоваться как минимум сутки. Медсестры должны провести генеральную уборку, кварцевание. У нас это не делается который год. Нам приходится на скорую руку наводить порядок, чтобы освободить место. Руководитель управления здравоохранения недавно сделал обход больницы. Надеемся, что проблемные вопросы со временем решатся. Мы и сами хотим, чтобы качество обслуживания было лучше, - сообщила исполняющая обязанности главного врача.