Программу празднования Амала представили в акимате Актау

Начало празднования Амал в Актау
Праздничный концерт «Амал келді - жыл келді» с участием городских и районных артистов Мангистауской области пройдет 14 марта с 9:00 до 15:00 на «Отпан тау». Параллельно здесь же, на территории историко-культурного комплекса, с 09:00 до 15:00 пройдут конные состязания: аламан бәйге, көкпар, а также спортивные национальные игры: қазақ күресі, аударыспақ и другие развлекательные мероприятия.
С 19:00 до 22:00 14 марта на набережной Актау в 15 микрорайоне (амфитеатр) пройдет праздничное театрализованное мероприятие «Амал – береке бастауы», будут установлены качели «Алтыбақан», организован праздничный концерт.
Напомним, для жителей и гостей Актау на «Отпан тау» для празднования Амала будет организован общественный транспорт.
Фото пресс-службы акима Актау
С 19:00 до 22:00 14 марта на набережной Актау в 15 микрорайоне (амфитеатр) пройдет праздничное театрализованное мероприятие «Амал – береке бастауы», будут установлены качели «Алтыбақан», организован праздничный концерт.
Напомним, для жителей и гостей Актау на «Отпан тау» для празднования Амала будет организован общественный транспорт.
Фото пресс-службы акима Актау
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