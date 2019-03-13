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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 12:42

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Программу празднования Амала представили в акимате Актау

Основные мероприятия в честь празднования Амала, как сообщили в акимате Актау, пройдут на территории историко-культурного комплекса «Отпан тау». Праздник состоится и на набережной Актау.

Начало празднования Амал в Актау
Праздничный концерт «Амал келді - жыл келді» с участием городских и районных артистов Мангистауской области пройдет 14 марта с 9:00 до 15:00 на «Отпан тау». Параллельно здесь же, на территории историко-культурного комплекса, с 09:00 до 15:00 пройдут конные состязания: аламан бәйге, көкпар, а также спортивные национальные игры: қазақ күресі, аударыспақ и другие развлекательные мероприятия.

С 19:00 до 22:00 14 марта на набережной Актау в 15 микрорайоне (амфитеатр) пройдет праздничное театрализованное мероприятие «Амал – береке бастауы», будут установлены качели «Алтыбақан», организован праздничный концерт.

Напомним, для жителей и гостей Актау на «Отпан тау» для празднования Амала будет организован общественный транспорт.

Фото пресс-службы акима Актау


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