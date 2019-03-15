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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:25

Просмотров: 2637

Тарифы на электричество: Письма жителей Актау верховным органам власти вернули назад

Большинство указанных в жалобе адресатов перенаправили письма в нижестоящие региональные инстанции. Об этом сообщил Мухтар Умбетов, член инициативной группы города.

Фото из архива Lada.kz
Почти все адресаты получили письма и отправили их обратно, в областные структуры власти.

На данный момент активисты города хотят встретиться с акимом области, чтобы решить вопрос с тарифами.

По словам Мухтара Умбетова, глава региона на отчетной встрече с населением сам пожелал встретиться с инициативной группой активистов города. Встреча была запланирована на начало марта, однако она так и не состоялась.

- Понижение тарифов не чувствуется. Что за поэтапное снижение, никто в это не верит. На 20 тиын дешевле — это не понижение, а смех. Я уже обращался к руководителю аппарата акима области Нурлану Тажибаеву по поводу встречи с главой региона. Кто еще займется этим, если не аким? - отметил Мухтар Умбетов.

Тарифы на электричество: Письма жителей Актау верховным органам власти вернули назад

Тарифы на электричество: Письма жителей Актау верховным органам власти вернули назад

Тарифы на электричество: Письма жителей Актау верховным органам власти вернули назад

Тарифы на электричество: Письма жителей Актау верховным органам власти вернули назад

Тарифы на электричество: Письма жителей Актау верховным органам власти вернули назад

Тарифы на электричество: Письма жителей Актау верховным органам власти вернули назад

Тарифы на электричество: Письма жителей Актау верховным органам власти вернули назад

Тарифы на электричество: Письма жителей Актау верховным органам власти вернули назад

Тарифы на электричество: Письма жителей Актау верховным органам власти вернули назад

Тарифы на электричество: Письма жителей Актау верховным органам власти вернули назад

Тарифы на электричество: Письма жителей Актау верховным органам власти вернули назад


Напомним, жители Актау написали письмо Президенту с просьбой проверить законность действий ТОО «АllianceEnergoSnab-Актау».

Более 1500 подписей под обращением к верховным органам власти собрали горожане. Позже активисты Актау отправили письмо с обращением к Президенту.


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Комментарии ( 9 )

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dom555 (Посетители) Сегодня, 14:26
Как сказала адвокат Айман Умарова мы все для них. https://youtu.be/wPNRKaX9s7U
 
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Dushman (Посетители) Сегодня, 14:20
Они всегда так делают, перенаправляют все заявление в местные органы а если те ничего не решат то выше... короче бардак.
А как же наш Елбасы, получается до него ничего не дошло?
И почему наши депутаты ничего не делают, наш земляк Оспанов Серик Жамекович где он?
Неужели наши земляки кто родился тут и был избран нашим народом, сейчас находясь Мажилисе в Астане, не могут поднять этот вопрос на заседании?
 
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  • Штирлиц
  • dom555
 Orion (Посетители) Сегодня, 14:16
"Большинство указанных в жалобе адресатов перенаправили письма в нижестоящие региональные инстанции"

Это и так было понятно с самого начала, президенту некогда читать такого рода письма, он даже не в курсе.
Нужен нормальный мирный митинг с привлечением СМИ.
Еще нужно одеть жёлтые жилеты.
 
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Штирлиц (Посетители) Сегодня, 14:15
Письма вернули...
Волевого решения против чимкенской мафии принять некому.
Да, чтоб вы господа бакешки были здоровы....
 
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PANI ZOSIA (Посетители) Сегодня, 14:12
Всё ясно как белый день....
К сожалению...
 
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  • watlow
 sergbodr (Посетители) Сегодня, 14:11
Что там вякал один из новоназначенных министров??? Будет разбираться в каждом случае лично??? Ну-ну!!!

 
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  • Mestnyi
  • Tomiris_2014
  • bekenova
  • aborigen
  • PANI ZOSIA
 tolk (Посетители) Сегодня, 13:07
Акиму начихать! Простой народ даже не знает как его зовут. Он решает какието глобальные вопросы,а в обыденную жизнь и "мелочи" типа тарифов не вникает.
 
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  • Mestnyi
 Tvoy.Drug (Посетители) Сегодня, 12:55
Был на днях у этого «АllianceEnergoSnab-Актау» в отделе экономистов - сидят женщины, хамят, не хотят разговаривать вообще. Хотел посмотреть документы "живые" меня мягко говоря послали на сайт типа там всё есть.
Думаю всё кто не платил за прошлый месяц уже получили квитанции с накрученными показаниями по электричеству минимум в 2 раза по отношению к предыдущему месяцу ?
 
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  • Stepenw
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  • serik k
  • Neo_454
 бася (Посетители) Сегодня, 12:37
за всё уже уплачено и каждый получил свою долю за содействие в этой афере..больше того деньги уже потрачены и потому возврата не будет,это Вам не Анатоль Стати за которого вступится Европейский суд!
поэтому много не кипишуйте,с праздником !Пусть Наурыз принесет благополучие, радость и добро!
 
 

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