Тарифы на электричество: Письма жителей Актау верховным органам власти вернули назад

Фото из архива Lada.kz
Почти все адресаты получили письма и отправили их обратно, в областные структуры власти.
На данный момент активисты города хотят встретиться с акимом области, чтобы решить вопрос с тарифами.
По словам Мухтара Умбетова, глава региона на отчетной встрече с населением сам пожелал встретиться с инициативной группой активистов города. Встреча была запланирована на начало марта, однако она так и не состоялась.
- Понижение тарифов не чувствуется. Что за поэтапное снижение, никто в это не верит. На 20 тиын дешевле — это не понижение, а смех. Я уже обращался к руководителю аппарата акима области Нурлану Тажибаеву по поводу встречи с главой региона. Кто еще займется этим, если не аким? - отметил Мухтар Умбетов.
Напомним, жители Актау написали письмо Президенту с просьбой проверить законность действий ТОО «АllianceEnergoSnab-Актау».
Более 1500 подписей под обращением к верховным органам власти собрали горожане. Позже активисты Актау отправили письмо с обращением к Президенту.
На данный момент активисты города хотят встретиться с акимом области, чтобы решить вопрос с тарифами.
По словам Мухтара Умбетова, глава региона на отчетной встрече с населением сам пожелал встретиться с инициативной группой активистов города. Встреча была запланирована на начало марта, однако она так и не состоялась.
- Понижение тарифов не чувствуется. Что за поэтапное снижение, никто в это не верит. На 20 тиын дешевле — это не понижение, а смех. Я уже обращался к руководителю аппарата акима области Нурлану Тажибаеву по поводу встречи с главой региона. Кто еще займется этим, если не аким? - отметил Мухтар Умбетов.
Напомним, жители Актау написали письмо Президенту с просьбой проверить законность действий ТОО «АllianceEnergoSnab-Актау».
Более 1500 подписей под обращением к верховным органам власти собрали горожане. Позже активисты Актау отправили письмо с обращением к Президенту.