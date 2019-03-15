Акбота Мурат: С моей большой семьей мы преодолеем любые преграды

- Это большое счастье и богатство иметь большую семью. Старшие - для тебя опора, а для младших - ты являешься защитником. Когда ты находишься вдалеке, ты знаешь, что за тебя волнуется вся твоя семья. Они всегда рядом со мной, - отметила Акбота Мурат.

- Всем хорошим мы делимся вместе. Проблемы тоже решаем всей семьей. Когда чувствуется их поддержка, проблема не так остро ощущается. С большой семьей мы преодолеем любые преграды. Я желаю, чтобы каждая казахская семья была многодетной, - добавила красавица.