Акбота Мурат: С моей большой семьей мы преодолеем любые преграды

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Акбота Мурат рассказала, что родилась в многодетной семье. У нее есть старшие и младшие братья и сестры.
По словам девушки, в их доме всегда царят праздник и веселье.
Напомним, Акбота Мурат представит в этом году Мангистау на конкурсе красоты «Қазақ аруы-2019».
- Это большое счастье и богатство иметь большую семью. Старшие - для тебя опора, а для младших - ты являешься защитником. Когда ты находишься вдалеке, ты знаешь, что за тебя волнуется вся твоя семья. Они всегда рядом со мной, - отметила Акбота Мурат.
По словам девушки, в их доме всегда царят праздник и веселье.
- Всем хорошим мы делимся вместе. Проблемы тоже решаем всей семьей. Когда чувствуется их поддержка, проблема не так остро ощущается. С большой семьей мы преодолеем любые преграды. Я желаю, чтобы каждая казахская семья была многодетной, - добавила красавица.
Напомним, Акбота Мурат представит в этом году Мангистау на конкурсе красоты «Қазақ аруы-2019».
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