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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:06

Просмотров: 394

Акбота Мурат: С моей большой семьей мы преодолеем любые преграды

20-летняя красавица Акбота Мурат, которая представит Мангистаускую область на конкурсе красоты «Қазақ аруы-2019», рассказала о своей многодетной семье. Интервью с участницей конкурса красоты опубликовала у себя на странице в Instagram организатор конкурса Баян Максаткызы.

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Акбота Мурат рассказала, что родилась в многодетной семье. У нее есть старшие и младшие братья и сестры.

- Это большое счастье и богатство иметь большую семью. Старшие - для тебя опора, а для младших - ты являешься защитником. Когда ты находишься вдалеке, ты знаешь, что за тебя волнуется вся твоя семья. Они всегда рядом со мной, - отметила Акбота Мурат.


По словам девушки, в их доме всегда царят праздник и веселье.

- Всем хорошим мы делимся вместе. Проблемы тоже решаем всей семьей. Когда чувствуется их поддержка, проблема не так остро ощущается. С большой семьей мы преодолеем любые преграды. Я желаю, чтобы каждая казахская семья была многодетной, - добавила красавица.




Напомним, Акбота Мурат представит в этом году Мангистау на конкурсе красоты «Қазақ аруы-2019».


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