Плов с начинкой: Пациенты Мангистауской детской инфекционной больницы обнаружили в еде тараканов

Фото Валерии Алимовой

По словам родителей маленьких пациентов, питание в больнице всегда вызывает массу нареканий.



- Мы лежим в детской инфекционной больнице уже второй раз. Еда всегда низкого качества. Суп готовится на луковом бульоне. А сегодня принесли плов с тараканами. Насекомое в тарелке обнаружила не только я. В тарелке соседки по палате тоже был большой таракан. Девочка сразу позвонила своей маме и рассказала об этом. Когда мы пожаловались об этом персоналу больницы, они сказали, что это не их вина, – рассказала Валерия Алимова.



Приготовлением пищи для нескольких медицинских учреждений региона, в том числе детской больницы, занимается ТОО «Берекет-Ф». Еда, по словам руководителя предприятия, развозится в термосах из нержавеющего металла, поэтому возможность попадания туда насекомых исключена.



- Наше предприятие занимается общественным питанием 35 лет. О тараканах я не слышала лет 10. У нас отличный пищевой блок, в котором готовится еда не только для детской инфекционной больницы, но и для других медицинских учреждений. Такого быть не может, чтобы у нас водились тараканы, да еще попали в еду. Раз в месяц сотрудники санэпиднадзора берут необходимые смывы. Дело в том, что сейчас объявлен тендер на определение компании, которая будет заниматься приготовлением еды для больниц и не только. И часто именно в это время в пище кто-то что-то обнаруживает. Так называемая нездоровая конкуренция, – сообщила Зарета Фаталиева, директор ТОО «Берекет-Ф».



В самой детской инфекционной больнице сейчас выясняют, откуда насекомое попало в пищу.



- Ежедневно в учреждении проводится дезинфекция. Мы исключаем наличие тараканов в стенах детской инфекционной больницы. В случае, если по итогам проверки будет известно, что его привезли из ТОО «Берекет-Ф», то договор с ними будет расторгнут, – сообщил Азамат Сарсенбаев, руководитель пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области.