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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Вчера, 15:53

Просмотров: 2537

Плов с начинкой: Пациенты Мангистауской детской инфекционной больницы обнаружили в еде тараканов

Насекомые находились в тарелке с пловом, приготовленным на обед. Тараканов пациенты обнаружили в двух тарелках. Об этом сообщили очевидцы неприятной находки.

Фото Валерии Алимовой
По словам родителей маленьких пациентов, питание в больнице всегда вызывает массу нареканий.

- Мы лежим в детской инфекционной больнице уже второй раз. Еда всегда низкого качества. Суп готовится на луковом бульоне. А сегодня принесли плов с тараканами. Насекомое в тарелке обнаружила не только я. В тарелке соседки по палате тоже был большой таракан. Девочка сразу позвонила своей маме и рассказала об этом. Когда мы пожаловались об этом персоналу больницы, они сказали, что это не их вина, – рассказала Валерия Алимова.

Приготовлением пищи для нескольких медицинских учреждений региона, в том числе детской больницы, занимается ТОО «Берекет-Ф». Еда, по словам руководителя предприятия, развозится в термосах из нержавеющего металла, поэтому возможность попадания туда насекомых исключена.

- Наше предприятие занимается общественным питанием 35 лет. О тараканах я не слышала лет 10. У нас отличный пищевой блок, в котором готовится еда не только для детской инфекционной больницы, но и для других медицинских учреждений. Такого быть не может, чтобы у нас водились тараканы, да еще попали в еду. Раз в месяц сотрудники санэпиднадзора берут необходимые смывы. Дело в том, что сейчас объявлен тендер на определение компании, которая будет заниматься приготовлением еды для больниц и не только. И часто именно в это время в пище кто-то что-то обнаруживает. Так называемая нездоровая конкуренция, – сообщила Зарета Фаталиева, директор ТОО «Берекет-Ф».

В самой детской инфекционной больнице сейчас выясняют, откуда насекомое попало в пищу.

- Ежедневно в учреждении проводится дезинфекция. Мы исключаем наличие тараканов в стенах детской инфекционной больницы. В случае, если по итогам проверки будет известно, что его привезли из ТОО «Берекет-Ф», то договор с ними будет расторгнут, – сообщил Азамат Сарсенбаев, руководитель пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области.


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Комментарии ( 9 )

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  • vaterloo
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 Жанар (Посетители) Вчера, 19:30
Цитата: Имярек
про инфекционную больницу Актау!
Ни одной хорошей новости!..

Можно подумать!,ЧТО!, в других отделениях лучше?!.. umnik ..Везде бардак и коррупция.. stena ..Не пробьёшь..

Купаться будем?!..
 
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 Имярек (Посетители) Вчера, 18:09
За все 27 лет независимости Казахстана не разу не слышал хороших новостей про инфекционную больницу Актау!
Ни одной хорошей новости!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 Ingul (Посетители) Вчера, 18:00
Цитата bekenova "надо проверить как наступила смерть таракана"

Вскрытие покажет. Извините за глупую шутку.
А если всерьез, то хочется назвать сволочами и преступниками тех, кто это допускает: или тех кто плюет на санитарию или подбрасывает тараканов в пищу конкурента.
Во всяком случае, тем кому положено следует срочно разбираться.
 
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 strana.kz (Посетители) Вчера, 17:32
Надо провести процедуру и уточнить как именно умер таракан. И всё будет ясно
 
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 КореннойОралман (Посетители) Вчера, 17:28
Цитата: OpOp
вот не пойму людей, которые полагаются на питание в больницах и школах

А если у вас нет денег на питание, то как быть?
Пока вот так мы все и будет относиться - ничего меняться не будет.
Деньги на питание выделяются, а это либо воровство, либо страшная экономия...
 
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 bekenova (Посетители) Вчера, 16:56
надо проверить как наступила смерть таракана, от высокой температуры (сварился) или от тапка, и тогда выяснится , конкуренты подкинули или на самом деле виноваты ТОО «Берекет-С».
 
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OpOp (Посетители) Вчера, 16:16
вот не пойму людей, которые полагаются на питание в больницах и школах.
 
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 Thornhill (Посетители) Вчера, 16:13
В самой детской инфекционной больнице сейчас выясняют, откуда насекомое попало в пищу.

Вполне реально что тараканов в еде не было, для фото его туда вложили.
Конкуренция имеет звериное лицо.
 
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 бася (Посетители) Вчера, 16:07
плов в инфекционке? надо же как поменялись мнения о щадящем питании для такого отделения,беляши и самсу с рынка там не подают к чаю? lol
 
 

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