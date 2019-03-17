Ушел из жизни заслуженный тренер РК Темирхан Бисенкулы

Фото Темирхана Бисенкулы из доступных источников

Темирхан Бисенкулы родился в селе Захметкеш Ташаузкой области Республики Туркменистан.



Окончил Узбекский государственный институт физической культуры и спорта. Он является мастером спорта СССР по самбо, мастером спорта по «кураш» Узбекской СССР.



С 1976 по 1987 год Темирхан Бисенкулы проработал тренером по самбо и казакша курес в Бейнеуской детско-юношеской спортивной школе.



С 1981 по 1987 год был председателем спортивного комитета Бейнеуского района.



С 1985 по 2005 год был старшим тренером Мангистауской сборной команды по казакша курес.



Работал заместителем начальника управления туризма, физической культуры и спорта Мангистауской области.



С января 1996 по 2013 год занимал должность директора Мангистауской детско-юношеской спортивной школы.



За время своей работы он подготовил 17 мастеров спорта по самбо и казахша курес, мастеров международного класса по самбо, по дзюдо и по казакша курес и восемь мастеров спорта по дзюдо.



С 2013 года он был на заслуженном пенсионном отдыхе.