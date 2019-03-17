«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 17 Марта
+11...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 378.51 KZT
  • €1 = 428.47 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:12

Просмотров: 0

Ушел из жизни заслуженный тренер РК Темирхан Бисенкулы

Темирхан Бисенкулы умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщает управление физической культуры и спорта Мангистауской области.

Фото Темирхана Бисенкулы из доступных источников
Темирхан Бисенкулы родился в селе Захметкеш Ташаузкой области Республики Туркменистан.

Окончил Узбекский государственный институт физической культуры и спорта. Он является мастером спорта СССР по самбо, мастером спорта по «кураш» Узбекской СССР.

С 1976 по 1987 год Темирхан Бисенкулы проработал тренером по самбо и казакша курес в Бейнеуской детско-юношеской спортивной школе.

С 1981 по 1987 год был председателем спортивного комитета Бейнеуского района.

С 1985 по 2005 год был старшим тренером Мангистауской сборной команды по казакша курес.

Работал заместителем начальника управления туризма, физической культуры и спорта Мангистауской области.

С января 1996 по 2013 год занимал должность директора Мангистауской детско-юношеской спортивной школы.

За время своей работы он подготовил 17 мастеров спорта по самбо и казахша курес, мастеров международного класса по самбо, по дзюдо и по казакша курес и восемь мастеров спорта по дзюдо.

С 2013 года он был на заслуженном пенсионном отдыхе.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика