В управлении здравоохранения не связывают заболевание мальчика из села Мангистау-5 с прививкой от кори

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
По факту заболевания мальчика из села Мангистау-5 департаментом охраны общественного здоровья Мангистауской области совместно с областным управлением здравоохранения проведена служебная проверка.
- В тот день кроме больного прививку получили еще двое детей, но с жалобами они не обращались. В целом, в январе прививку получили 36 детей в этом селе. До окончания обследования, во избежание недоразумений, нежелательно связывать данный инцидент с вакцинацией от кори, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
С начала 2019 года в селе Мангистау-5 были привиты от кори 150 детей возрастом от одного года и старше. Ревакцинацию получили 67 детей в возрасте от шести лет и старше.
Напомним, ранее сообщалось о школьнике, предположительно заболевшем после прививки от кори в селе Мангистау-5.
- В тот день кроме больного прививку получили еще двое детей, но с жалобами они не обращались. В целом, в январе прививку получили 36 детей в этом селе. До окончания обследования, во избежание недоразумений, нежелательно связывать данный инцидент с вакцинацией от кори, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
С начала 2019 года в селе Мангистау-5 были привиты от кори 150 детей возрастом от одного года и старше. Ревакцинацию получили 67 детей в возрасте от шести лет и старше.
Напомним, ранее сообщалось о школьнике, предположительно заболевшем после прививки от кори в селе Мангистау-5.