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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:27

Просмотров: 557

В управлении здравоохранения не связывают заболевание мальчика из села Мангистау-5 с прививкой от кори

В день прививки, которую получил мальчик из села Мангистау-5, вакцинацию получили еще двое детей. Жалоб от их родителей не поступало, поэтому в управлении здравоохранения Мангистауской области не связывают заболевание ребенка с инъекцией. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
По факту заболевания мальчика из села Мангистау-5 департаментом охраны общественного здоровья Мангистауской области совместно с областным управлением здравоохранения проведена служебная проверка.

- В тот день кроме больного прививку получили еще двое детей, но с жалобами они не обращались. В целом, в январе прививку получили 36 детей в этом селе. До окончания обследования, во избежание недоразумений, нежелательно связывать данный инцидент с вакцинацией от кори, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

С начала 2019 года в селе Мангистау-5 были привиты от кори 150 детей возрастом от одного года и старше. Ревакцинацию получили 67 детей в возрасте от шести лет и старше.

Напомним, ранее сообщалось о школьнике, предположительно заболевшем после прививки от кори в селе Мангистау-5.


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Комментарии ( 3 )

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 Штирлиц (Посетители) Сегодня, 14:02
А потому, воздержимся от услуг Гиппократов белых шапочках с купленными дипломами.
 
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 Тина (Посетители) Сегодня, 13:45
Научитесь проводить вакцинацию народу!!! Сначала людям, особенно детям ставят пробу на переносимость лекарства, а потом уже делают прививку! У одного и глаз не почешется, а другой человек и умереть может от одной и той же прививки! А нашим пофиг, штампуют всем подряд без разбора, ещё и штрафы какие то хотели за отказ вакцинации вводить. Идите учитесь медики назад в школы и вузы !!!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 12:55
14 ноября Мангистауская областная ономастическая комиссия приняла решение переименовать село Мангистау-1 в «Ақ Еспе», село Мангистау-2 в «Бозжыра», село Мангистау-3 в «Айрақты», село Мангистау-4 в «Шерқала» и село Мангистау-5 в «Бесшоқы».
 
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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 12:41
Ну а как иначе?!
Никогда эскулапы не признают свою вину при осложнении от прививки....
 
 

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