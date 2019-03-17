Боли после прививки: О состоянии мальчика рассказали в управлении здравоохранения Мангистау

Иллюстративное фото из открытых источников
10-летний мальчик из села Мангистау-5 болеет уже более полутора месяца. Родители заявляют, что причиной стала вакцинация против кори, проходившая в школе, где учится ребенок.
Мальчик получал стационарное лечение в областной детской больнице с 29 января по 4 февраля. Однако это не помогло ребенку, его головные боли продолжались.
С 28 февраля по 7 марта ребенок продолжил лечение в отделении неврологии. Врачами было принято решение провести шестичасовую электроэнцефалографию, которая помогла поставить мальчику диагноз - симптоматическая эпилепсия.
- Сейчас мальчик находится под постоянным наблюдением. Получает все необходимое лечение. Его жизни ничего не угрожает. Ситуация проверяется, в скором времени будут известны подробности инцидента. Сейчас же ребенку нужен покой, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения.
Ребенка планируют отправить в Астану для дополнительного обследования и определения тактики лечения.
Напомним, в 2015 году около 60 школьников и студентов попали в больницу после прививки от кори.
В январе этого года было зарегистрировано восемь случаев заболевания корью в Мангистау.
Позже стало известно, что в области из 79 случаев подозрения на заболевание корью подтвердилось 60 фактов.
Мальчик получал стационарное лечение в областной детской больнице с 29 января по 4 февраля. Однако это не помогло ребенку, его головные боли продолжались.
С 28 февраля по 7 марта ребенок продолжил лечение в отделении неврологии. Врачами было принято решение провести шестичасовую электроэнцефалографию, которая помогла поставить мальчику диагноз - симптоматическая эпилепсия.
- Сейчас мальчик находится под постоянным наблюдением. Получает все необходимое лечение. Его жизни ничего не угрожает. Ситуация проверяется, в скором времени будут известны подробности инцидента. Сейчас же ребенку нужен покой, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения.
Ребенка планируют отправить в Астану для дополнительного обследования и определения тактики лечения.
Напомним, в 2015 году около 60 школьников и студентов попали в больницу после прививки от кори.
В январе этого года было зарегистрировано восемь случаев заболевания корью в Мангистау.
Позже стало известно, что в области из 79 случаев подозрения на заболевание корью подтвердилось 60 фактов.
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