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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:31

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Боли после прививки: О состоянии мальчика рассказали в управлении здравоохранения Мангистау

В связи с непрекращающимися головными болями ребенка планируют отправить на дополнительное обследование в Астану. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Иллюстративное фото из открытых источников
10-летний мальчик из села Мангистау-5 болеет уже более полутора месяца. Родители заявляют, что причиной стала вакцинация против кори, проходившая в школе, где учится ребенок.

Мальчик получал стационарное лечение в областной детской больнице с 29 января по 4 февраля. Однако это не помогло ребенку, его головные боли продолжались.

С 28 февраля по 7 марта ребенок продолжил лечение в отделении неврологии. Врачами было принято решение провести шестичасовую электроэнцефалографию, которая помогла поставить мальчику диагноз - симптоматическая эпилепсия.

- Сейчас мальчик находится под постоянным наблюдением. Получает все необходимое лечение. Его жизни ничего не угрожает. Ситуация проверяется, в скором времени будут известны подробности инцидента. Сейчас же ребенку нужен покой, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения.

Ребенка планируют отправить в Астану для дополнительного обследования и определения тактики лечения.

Напомним, в 2015 году около 60 школьников и студентов попали в больницу после прививки от кори.

В январе этого года было зарегистрировано восемь случаев заболевания корью в Мангистау.

Позже стало известно, что в области из 79 случаев подозрения на заболевание корью подтвердилось 60 фактов.


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