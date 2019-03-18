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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:02

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Ералы Тугжанов: В Мангистау сейчас свыше пяти тысяч вакансий для трудоустройства

Об этом аким Мангистауской области сообщил на встрече правительственной делегациии с жителями Актау, сообщает пресс-служба главы региона.

Ералы Тугжанов и правительственная рабочая гру€ппа
Вопрос трудоустройства мангистауской молодежи в нефтяной сектор поднял на встрече с правительственной делегацией житель Актау. Он отметил, что даже после окончания высших учебных заведений по специальности практически невозможно трудоустроиться в нефтяные компании.

Заместитель премьер-министра Гульшара Абдыкаликова сказала, что правительственная группа провела встречи с руководством местных компаний и призвала директоров предприятий принять участие в государственной программе «Молодежная практика», направленной на трудоустройство студентов и выпускников высших и средних учебных заведений. Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов подчеркнул, что сейчас в Мангистау есть свыше пяти тысяч вакансий для трудоустройства.

Министр социальной защиты страны Бердибек Сапарбаев сообщил, что в Мангистау будут выдавать 200 грантов на сумму в 500 тысяч тенге для открытия собственного бизнеса. Многодетным матерям и лицам с инвалидностью на селе будут представлены льготные микрокредиты в размере до 6,5 миллиона тенге для открытия собственного дела. Также для многодетных малообеспеченных сельских семей будет организовано краткосрочное обучение востребованным профессиям, будут открыты социальные рабочие места на дому (пошив одежды, хлебопечение и т.д.).

- По вопросу трудоустройства хотел бы ответить, что государство сейчас дает возможность в открытии своего бизнеса, оказывает поддержку и помощь, - сказал Бердибек Сапарбаев.

Фото пресс-службы акима области


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