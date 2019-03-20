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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 13:44

Просмотров: 317

Временные разрешения выдадут работающим на набережной Актау предпринимателям

Работающие на набережной 40 предпринимателей получат временные разрешения. Их обяжут установить кассовые аппараты. Об этом сообщила пресс-служба акима Актау.

Тимур Садвакасов встретился с предпринимателями
Встречу с предпринимателями, оказывающими услуги на набережной Актау, 19 марта провел заместитель акима Актау Тимур Садвакасов.

На встрече, которая прошла на набережной в 15 микрорайоне, Тимур Садвакасов отметил, что акиматом города ведется работа по передаче в долгосрочное доверительное управление АО «СПК «Каспий» (социально-предпринимательская корпорация) набережной 14А и 15А микрорайонов.

- Так как набережная является местом отдыха жителей и гостей города, до завершения данных работ 40 предпринимателям, обслуживающим данный участок, будут даны временные разрешения. В ходе совещания было отмечено о необходимости установления кассовых аппаратов и о важности санитарной очистки. Также предприниматели были уведомлены о том, что будет ограничено количество игровых машин и велосипедов, и о том, что каждому предпринимателю будет выделено отдельное место, - сообщили в пресс-службе акима Актау.

Напомним, жители Актау неоднократно жаловались на предпринимателей на городской набережной. Продавцов и прокатчиков обещали убрать с набережной Актау. На набережной Актау выделяли специальный участок для проката велотехники. Прокатчиков штрафовали и изымали у них технику.

Фото пресс-службы акима Актау


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