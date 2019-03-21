В Актау устанавливают юрты к Наурызу

Фото Рашида Исмагилова
В этом году, по словам организаторов, юрты выставлены в форме мини-аулов. Представители каждой юрты 22 марта будут исполнять для жителей и гостей города театрализованные постановки. Начнется действо в 10:00.
Перед каждой юртой также, по словам организаторов, выставят праздничные дастарханы, где каждый сможет угоститься традиционными национальными блюдами и напитками.
Продолжится мероприятие праздничной театрализованной программой с участием артистов театра имени Жантурина и творческих коллективов культурно-досугового комплекса имени Абая. Известно, что в постановке будут задействованы всадники на лошадях.
Программа мероприятий для жителей Актау в честь Наурыза.
Перед каждой юртой также, по словам организаторов, выставят праздничные дастарханы, где каждый сможет угоститься традиционными национальными блюдами и напитками.
Продолжится мероприятие праздничной театрализованной программой с участием артистов театра имени Жантурина и творческих коллективов культурно-досугового комплекса имени Абая. Известно, что в постановке будут задействованы всадники на лошадях.
Программа мероприятий для жителей Актау в честь Наурыза.
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