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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:35

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В Актау устанавливают юрты к Наурызу

Праздничные гулянья в этом году традиционно пройдут на набережной 15 микрорайона, где до конца вечера 21 марта планируется установить 26 юрт. Об этом сообщили в Актауском городском акимате.

Фото Рашида Исмагилова
В этом году, по словам организаторов, юрты выставлены в форме мини-аулов. Представители каждой юрты 22 марта будут исполнять для жителей и гостей города театрализованные постановки. Начнется действо в 10:00.

Перед каждой юртой также, по словам организаторов, выставят праздничные дастарханы, где каждый сможет угоститься традиционными национальными блюдами и напитками.

Продолжится мероприятие праздничной театрализованной программой с участием артистов театра имени Жантурина и творческих коллективов культурно-досугового комплекса имени Абая. Известно, что в постановке будут задействованы всадники на лошадях.

Программа мероприятий для жителей Актау в честь Наурыза.


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