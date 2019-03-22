В Актау идет строительство смотровой площадки

- На смотровой площадке будут: парковка на 30 мест, туалет, пункт полиции. В центре смотровой площадки проектом предусмотрены солнечные часы. От смотровой площадки к тротуару «Скальной тропы» предусмотрен вырез в скале с лестничным маршем. В существующей пещере площадью 552 квадратных метра будет предусмотрено освещение сводов и установка проектора. По всей протяжённости тротуара «Скальной тропы» будут установлены камеры видеонаблюдения с выводом на пульт полиции у основной смотровой площадки, - поделился разработчик проекта.

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