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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 07:47

Просмотров: 2134

В Актау идет строительство смотровой площадки

Смотровая площадка расположена на мысе в 4А микрорайоне.

Фото Рашида Исмагилова
Как сообщал ранее разработчик проекта, площадь смотровой площадки составит 1500 квадратных метров. К ней организуют подъезд напротив дома №9 4 микрорайона.

- На смотровой площадке будут: парковка на 30 мест, туалет, пункт полиции. В центре смотровой площадки проектом предусмотрены солнечные часы. От смотровой площадки к тротуару «Скальной тропы» предусмотрен вырез в скале с лестничным маршем. В существующей пещере площадью 552 квадратных метра будет предусмотрено освещение сводов и установка проектора. По всей протяжённости тротуара «Скальной тропы» будут установлены камеры видеонаблюдения с выводом на пульт полиции у основной смотровой площадки, - поделился разработчик проекта.




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В Актау идет строительство смотровой площадки


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Комментарии ( 3 )

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Sportikus (Посетители) Сегодня, 11:21
Да, будет четко на самом деле. Именно в это место часто приходили посидеть полюбоваться на прекрасный вид моря. Тропа это хорошо, площадка тоже хорошо. А вот если бы пару коттеджей убрать и ни этой площади там же на скале ещё сделать огромную доступную (бесплатную) всем детскую площадку, было бы вообще огонь местечко!!! Подумайте над этим делом Акимат, не прогадаете! Дети это всё, для не надо ничего жалеть!
 
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 yrabai (Посетители) Сегодня, 11:04
Пирсы луче постройте чтоб люди отдыхать могли и купаться,работаете только на показуху,чтоб искупаться сначала ноги надо о камни переломать.
 
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 vnshds (Посетители) Сегодня, 10:13
О! Годная новость! Давно пора. Там надо вдольвсех скал подвинуть оборзевших собственников участков и сделать прогулочную дорожку с ограждением. Там отличный вид наморе. Помню в дестве гуляли по саклам от мыса до спуска в 4. Вид там на море абалденный. А котеджи вообще снестинадо и закон ввсести что за порчу вида на море с дороги штраф в виде пули в голову. Иьо когда частное превыше общественного это не толко преступление но и грех перед богом.
 
 

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