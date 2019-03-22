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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:25

Просмотров: 11

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где и как провести выходные? Специально для вас мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 23 и 24 марта.

Фото из архива "Лады"
Экскурсии
Поездка в Долину шаров


Как провести ближайшие выходные в Актау


Aktau City Tour 24 марта приглашает жителей Актау на экскурсию в Долину шаров. Продолжительность 10-12 часов. Поездка платная. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.

Зажигательные шоу-программы и детские мастер-классы 
Развлекательные программы в семейном центре «Атлантида»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» в выходные дни пройдет зажигательная шоу-программа с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.

Мастер-классы по лепке


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В выходные дни, 23 и 24 марта, пройдут мастер-классы по лепке. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.

Для любителей кино


В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Каникулы off-line»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Три друга-студента решили начать собственное дело. Ребятам пришла идея открыть этнолагерь для городских детей, где они могли бы получить знания о национальных традициях и жизни в селе. С появлением первых детей в лагере герои фильма переживают множество курьезных, а порой и опасных ситуаций.

«Қазақ хандығы. Алтын тақ / Казахское Ханство. Золотой трон»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Фильм Рустема Абдрашова «Золотой трон» - продолжение киноэпопеи «Казахское Ханство. Алмазный меч».
«Золотой трон» – это история о противостоянии молодого казахского государства с внешними врагами, о возврате утерянных своих городов. Казахские ханы Керей и Жанибек возвращают свой древний престол Ак-Орды, свою столицу – город Сыганак и наследный золотой трон. Драматизм истории о возрождении золотого трона ханства насыщен хитросплетениями дворцовых интриг, яркими батальными сценами, суровыми испытаниями, горечью потерь и радостью побед.

«Кино по понятиям»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Канат Кожанов, начинающий горе-сценарист и режиссер, нарывается на криминальную банду, которая из-за пристальной слежки подполковника УБОП вынуждена снять фильм Каната и сыграть в нем главные роли. «Новое дело» преступные авторитеты рассматривают как несерьезный кинопроект, где можно смешать кровь с весельем, любовь с насилием и деньги с дружбой. Но главное их задание - сбить с толку вездесущего подполковника, отыскать контрабандный бриллиант и после съемок «убрать» режиссера и его полоумного друга-оператора.

«Волшебный парк Джун»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Однажды фантазерка Джун обнаруживает, что придуманный ею чудесный Парк развлечений реален! Но его существование под угрозой, и Джун нужен план спасения ее Мечты. Помогут девочке ее новые друзья — волшебные звери Парка.

«Трезвый водитель»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Начинающая охотница за богатыми мужчинами Кристина случайно просыпается в дорогом гостиничном номере вместе с Артёмом, который приехал в Москву работать трезвым водителем. Совершенно не помня события прошлой ночи, Кристина принимает парня за молодого миллионера, тот, в свою очередь, не спешит рассказывать правду о себе.

«Другой»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Сара переезжает с сыном Крисом в дом на окраине небольшого городка. Однажды она находит сына посреди леса рядом с гигантской воронкой от падения метеорита. Постепенно у сына появляются необычайные способности и странные привычки, и Сара все больше убеждается, что это как-то связано с тем, что произошло с мальчиком в лесу.

Программу мероприятий в честь Наурыза можно посмотреть здесь.


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