В административном суде Актау прокомментировали задержание людей в 12 микрорайоне

Скриншот видеоматериала
Редакцией был направлен запрос по факту задержания людей, собравшихся у флагштока 28 февраля.
В суде рассказали, что по данному факту административные дела не поступали.
Напомним, ранее в Сети появилось видео задержания участников несанкционированного сбора людей в Актау.
В суде рассказали, что по данному факту административные дела не поступали.
Напомним, ранее в Сети появилось видео задержания участников несанкционированного сбора людей в Актау.
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