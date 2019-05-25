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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:58

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Футболисты «Каспия» встретились с юными актаусцами

На набережной 15 микрорайона футбольный клуб «Каспий» устроил для горожан небольшой праздник. Основная цель встречи - популяризация футбола в нашем городе.

Фото Ольги Сагандыковой
В мероприятии, которое состоялось вечером 24 мая, мог поучаствовать любой желающий. Встретиться с жителями города приехали футболисты основного состава клуба. Это Олжас Муханов, Чубрило Бранко, Кирилл Шестаков, Бекзат Кабылан и Нурсултан Куандыков.

Футболисты с удовольствием раздавали автографы, фотографировались и со всеми участвовали в спортивных конкурсах. Тренеры клуба организовали для ребят небольшой мастер-класс. Cамые активные участники получили в подарок билеты на предстоящий матч, футболки и мячи с автографами футболистов.

Напомним, 26 мая в 18:00 на стадионе «Жас Канат» состоится игра восьмого тура Первенства РК. «Каспий» сыграет против столичной команды «Астана М».



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Футболисты «Каспия» встретились с юными актаусцами


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