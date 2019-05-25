Футболисты «Каспия» встретились с юными актаусцами

Фото Ольги Сагандыковой
В мероприятии, которое состоялось вечером 24 мая, мог поучаствовать любой желающий. Встретиться с жителями города приехали футболисты основного состава клуба. Это Олжас Муханов, Чубрило Бранко, Кирилл Шестаков, Бекзат Кабылан и Нурсултан Куандыков.
Футболисты с удовольствием раздавали автографы, фотографировались и со всеми участвовали в спортивных конкурсах. Тренеры клуба организовали для ребят небольшой мастер-класс. Cамые активные участники получили в подарок билеты на предстоящий матч, футболки и мячи с автографами футболистов.
Напомним, 26 мая в 18:00 на стадионе «Жас Канат» состоится игра восьмого тура Первенства РК. «Каспий» сыграет против столичной команды «Астана М».
Футболисты с удовольствием раздавали автографы, фотографировались и со всеми участвовали в спортивных конкурсах. Тренеры клуба организовали для ребят небольшой мастер-класс. Cамые активные участники получили в подарок билеты на предстоящий матч, футболки и мячи с автографами футболистов.
Напомним, 26 мая в 18:00 на стадионе «Жас Канат» состоится игра восьмого тура Первенства РК. «Каспий» сыграет против столичной команды «Астана М».
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