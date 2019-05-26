Ихтиозавр? Об удивительной находке рассказал мангистауский палеонтолог-любитель

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Удивительную находку Владимир Ярцев обнаружил вечером 24 мая в районе поселка Шетпе.
Форма позвонков, толщина, диаметр, по словам местного палеонтолога-любителя, напоминают скелет ихтиозавтра альбского яруса (верхняя граница нижнего мела), а именно, 110-100 миллионов лет назад. С таким предположением выступают и российские палеонтологи-любители, прокомментировавшие находку Владимира Ярцева.
Палеонтолог ранее находил в этом районе аммониты (древние моллюски).
Точное местонахождение останков Владимир Ярцев не называет, так как опасается вандалов. Для проведения раскопок он хочет привлечь специалистов.
Форма позвонков, толщина, диаметр, по словам местного палеонтолога-любителя, напоминают скелет ихтиозавтра альбского яруса (верхняя граница нижнего мела), а именно, 110-100 миллионов лет назад. С таким предположением выступают и российские палеонтологи-любители, прокомментировавшие находку Владимира Ярцева.
Палеонтолог ранее находил в этом районе аммониты (древние моллюски).
- Нет гарантии, что там полный скелет. В связи с тем, что позвонки очень хрупкие, я не стал копать дальше. В любом случае, для полной констатации факта необходимо привлечь специалистов, - поделился палеонтолог-любитель.
Точное местонахождение останков Владимир Ярцев не называет, так как опасается вандалов. Для проведения раскопок он хочет привлечь специалистов.
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