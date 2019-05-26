Ихтиозавр? Об удивительной находке рассказал мангистауский палеонтолог-любитель

- Нет гарантии, что там полный скелет. В связи с тем, что позвонки очень хрупкие, я не стал копать дальше. В любом случае, для полной констатации факта необходимо привлечь специалистов, - поделился палеонтолог-любитель.

Удивительную находку Владимир Ярцев обнаружил вечером 24 мая в районе поселка Шетпе.Форма позвонков, толщина, диаметр, по словам местного палеонтолога-любителя, напоминают скелет ихтиозавтра альбского яруса (верхняя граница нижнего мела), а именно, 110-100 миллионов лет назад. С таким предположением выступают и российские палеонтологи-любители, прокомментировавшие находку Владимира Ярцева.Палеонтолог ранее находил в этом районе аммониты (древние моллюски).Точное местонахождение останков Владимир Ярцев не называет, так как опасается вандалов. Для проведения раскопок он хочет привлечь специалистов.