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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:53

Просмотров: 152

Ихтиозавр? Об удивительной находке рассказал мангистауский палеонтолог-любитель

Местный палеонтолог-любитель Владимир Ярцев во время очередной поездки наткнулся на останки, которые могли принадлежать ихтиозавру.

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Удивительную находку Владимир Ярцев обнаружил вечером 24 мая в районе поселка Шетпе.

Форма позвонков, толщина, диаметр, по словам местного палеонтолога-любителя, напоминают скелет ихтиозавтра альбского яруса (верхняя граница нижнего мела), а именно, 110-100 миллионов лет назад. С таким предположением выступают и российские палеонтологи-любители, прокомментировавшие находку Владимира Ярцева.

Палеонтолог ранее находил в этом районе аммониты (древние моллюски).

- Нет гарантии, что там полный скелет. В связи с тем, что позвонки очень хрупкие, я не стал копать дальше. В любом случае, для полной констатации факта необходимо привлечь специалистов, - поделился палеонтолог-любитель.


Точное местонахождение останков Владимир Ярцев не называет, так как опасается вандалов. Для проведения раскопок он хочет привлечь специалистов.





Ихтиозавр? Об удивительной находке рассказал мангистауский палеонтолог-любитель


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