Преподаватель Ержана Максим из Актау: Шестой сезон шоу «Голос.Дети» запомнят надолго

Фото предоставлено Нургуль Медербековой
После аннулирования результатов голосования шестого сезона шоу «Голос. Дети», где Ержан Максим занял второе место, «Первый канал» 24 мая провел специальный выпуск, в котором голосования не было. В результате – победителями стали все участники проекта.
Учитель Ержана Максима рассказала, что перед его выступлением в специальном выпуске, она занималась с мальчиком удаленно, через интернет.
- Из-за большого объема работы, я не смогла приехать к нему в Москву. Мы позанимались через «Skype», после чего он выступил. И это было прекрасно. Я вообще никогда в нем не сомневалась, он стал заниматься вокалом у меня, уже будучи готовой звездой, - сказала Нургуль Медербекова.
По ее словам, перед финальным выступлением в шестом сезоне, она не рассчитывала, что Ержан вообще займет какое-либо место, так как мальчик болел.
- Главное было, чтобы он достойно выступил, так как он немного простыл накануне. Конечно, выступление Ержана было на высоте и достойно «золота». У него большой опыт в выступлениях и участиях в подобных проектах, несмотря на свой юный возраст. Это позволило ему достойно принять свое второе место. А уже потом люди стали жаловаться на итог голосования, - поделилась Нургуль Медербекова.
Учитель Ержана рассказала, что познакомилась с ним еще в 2017 году, когда он готовился выступить в музыкальном фестивале «Славянский базар» в Витебске.
- Он приехал в Актау заниматься вокалом у меня. Мы занимались не только постановкой голоса, но и работали над образом и подачей материала. Вот с тех пор мы с Ержаном и поддерживаем отношения. Правда не всегда он может приезжать в Актау, приходится заниматься по интернету. Он очень способный и талантливый мальчик, поэтому удаленные занятия не создают проблем, - отметила преподаватель мальчика.
Нургуль Медербекова считает, что проведение специального выпуска шоу «Голос. Дети» было верным решением со стороны руководства «Первого канала».
- Речь Константина Эрнста была выше всяких похвал, мне очень понравились его слова. Голосования в этот раз не было, и Ержан стал победителем конкурса вместе с остальными участниками проекта. Все дети талантливые и очень любят своё дело. Но всё же команда Меладзе – сильнейшие вокалисты. После проекта Ержану поступило много творческих предложений. Я очень рада тому, что он будет обучаться в Академии Игоря Крутого в Москве, ведь лучший вклад для ребенка - это хорошее образование. Ну, а шестой сезон проекта запомнится надолго, - сказала Нургуль Медербекова.
Напомним, ранее сообщалось, что финалист российского шоу «Голос» приехал в Актау для совершенствования вокальных данных.
Учитель Ержана Максима рассказала, что перед его выступлением в специальном выпуске, она занималась с мальчиком удаленно, через интернет.
- Из-за большого объема работы, я не смогла приехать к нему в Москву. Мы позанимались через «Skype», после чего он выступил. И это было прекрасно. Я вообще никогда в нем не сомневалась, он стал заниматься вокалом у меня, уже будучи готовой звездой, - сказала Нургуль Медербекова.
Ержан на занятиях у Нургуль Медербековой
По ее словам, перед финальным выступлением в шестом сезоне, она не рассчитывала, что Ержан вообще займет какое-либо место, так как мальчик болел.
- Главное было, чтобы он достойно выступил, так как он немного простыл накануне. Конечно, выступление Ержана было на высоте и достойно «золота». У него большой опыт в выступлениях и участиях в подобных проектах, несмотря на свой юный возраст. Это позволило ему достойно принять свое второе место. А уже потом люди стали жаловаться на итог голосования, - поделилась Нургуль Медербекова.
Учитель Ержана рассказала, что познакомилась с ним еще в 2017 году, когда он готовился выступить в музыкальном фестивале «Славянский базар» в Витебске.
Ержан с другими воспитанниками студии «Радуга».
- Он приехал в Актау заниматься вокалом у меня. Мы занимались не только постановкой голоса, но и работали над образом и подачей материала. Вот с тех пор мы с Ержаном и поддерживаем отношения. Правда не всегда он может приезжать в Актау, приходится заниматься по интернету. Он очень способный и талантливый мальчик, поэтому удаленные занятия не создают проблем, - отметила преподаватель мальчика.
Нургуль Медербекова считает, что проведение специального выпуска шоу «Голос. Дети» было верным решением со стороны руководства «Первого канала».
Ержан Максим, Константин Меладзе и Нургуль Медербекова.
- Речь Константина Эрнста была выше всяких похвал, мне очень понравились его слова. Голосования в этот раз не было, и Ержан стал победителем конкурса вместе с остальными участниками проекта. Все дети талантливые и очень любят своё дело. Но всё же команда Меладзе – сильнейшие вокалисты. После проекта Ержану поступило много творческих предложений. Я очень рада тому, что он будет обучаться в Академии Игоря Крутого в Москве, ведь лучший вклад для ребенка - это хорошее образование. Ну, а шестой сезон проекта запомнится надолго, - сказала Нургуль Медербекова.
Ержан Максим. «Adagio» - Спецвыпуск - Голос.Дети - Сезон 6.
Напомним, ранее сообщалось, что финалист российского шоу «Голос» приехал в Актау для совершенствования вокальных данных.
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