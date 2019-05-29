Адильбек Дауылбаев: В Жанаозене построят сахарный завод

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По плану развития Жанаозена на 2019-2025 годы, который был утвержден правительством страны, в городе нефтяников планируется создать 5606 новых рабочих мест. Таким образом, по словам акима города, проблема безработицы будет решена. Эта мера поддержки горожан будет реализована путем строительства сахарного завода, электростанции, расширения завода по переработке бытовых отходов и создания центра коворкинга.
- Частные инвесторы вкладывают в строительство сахарного завода 86,6 миллиона тенге. В результате будет трудоустроено 48 человек. Ожидается, что проект будет реализован к концу года. За счет средств ОАО «Озенмунайгаз» на биологическую очистку загрязненных почв предусмотрено 995 миллионов тенге. Работы, начатые ТОО «Таза Су», уже позволили трудоустроить 54 человека, - сообщил Адильбек Дауылбаев.
Также планируется привлечь инвестиции в размере 130 миллионов тенге для расширения производства завода по переработке твердых бытовых отходов в Жанаозене. Проект будет реализован к концу этого года.
- Также будет создано 693 рабочих места для обеспечения людей стабильной работой в предприятиях нефтегазовой отрасли. С начала года было создано 350 новых рабочих мест, и 46 человек прошли обучение и получили сертификаты. На эти цели планируется еще выделить 38,5 миллиона тенге, - рассказал Адильбек Даулбаев.
Напомним, молодежь Жанаозена обращалась к Президенту с просьбой о помощи в трудоустройстве с зарплатой не менее 150 тысяч тенге.
Фото с сайта zerno-ua.com
- Частные инвесторы вкладывают в строительство сахарного завода 86,6 миллиона тенге. В результате будет трудоустроено 48 человек. Ожидается, что проект будет реализован к концу года. За счет средств ОАО «Озенмунайгаз» на биологическую очистку загрязненных почв предусмотрено 995 миллионов тенге. Работы, начатые ТОО «Таза Су», уже позволили трудоустроить 54 человека, - сообщил Адильбек Дауылбаев.
Также планируется привлечь инвестиции в размере 130 миллионов тенге для расширения производства завода по переработке твердых бытовых отходов в Жанаозене. Проект будет реализован к концу этого года.
- Также будет создано 693 рабочих места для обеспечения людей стабильной работой в предприятиях нефтегазовой отрасли. С начала года было создано 350 новых рабочих мест, и 46 человек прошли обучение и получили сертификаты. На эти цели планируется еще выделить 38,5 миллиона тенге, - рассказал Адильбек Даулбаев.
Напомним, молодежь Жанаозена обращалась к Президенту с просьбой о помощи в трудоустройстве с зарплатой не менее 150 тысяч тенге.
Фото с сайта zerno-ua.com