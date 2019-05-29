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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 05:40

Просмотров: 775

Адильбек Дауылбаев: В Жанаозене построят сахарный завод

О строительстве новых предприятий сообщил Адильбек Дауылбаев, аким Жанаозена, во время брифинга в региональной службе центральных коммуникаций.

Иллюстративное фото
По плану развития Жанаозена на 2019-2025 годы, который был утвержден правительством страны, в городе нефтяников планируется создать 5606 новых рабочих мест. Таким образом, по словам акима города, проблема безработицы будет решена. Эта мера поддержки горожан будет реализована путем строительства сахарного завода, электростанции, расширения завода по переработке бытовых отходов и создания центра коворкинга.

- Частные инвесторы вкладывают в строительство сахарного завода 86,6 миллиона тенге. В результате будет трудоустроено 48 человек. Ожидается, что проект будет реализован к концу года. За счет средств ОАО «Озенмунайгаз» на биологическую очистку загрязненных почв предусмотрено 995 миллионов тенге. Работы, начатые ТОО «Таза Су», уже позволили трудоустроить 54 человека, - сообщил Адильбек Дауылбаев.

Также планируется привлечь инвестиции в размере 130 миллионов тенге для расширения производства завода по переработке твердых бытовых отходов в Жанаозене. Проект будет реализован к концу этого года.

- Также будет создано 693 рабочих места для обеспечения людей стабильной работой в предприятиях нефтегазовой отрасли. С начала года было создано 350 новых рабочих мест, и 46 человек прошли обучение и получили сертификаты. На эти цели планируется еще выделить 38,5 миллиона тенге, - рассказал Адильбек Даулбаев.

Напомним, молодежь Жанаозена обращалась к Президенту с просьбой о помощи в трудоустройстве с зарплатой не менее 150 тысяч тенге.

Фото с сайта zerno-ua.com


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Комментарии ( 7 )

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vaterloo (Посетители) Сегодня, 08:42
цену сахара в студию!
 
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 Lexus (Посетители) Сегодня, 08:27
ЁмоЁ,
Навоз тоже неплохо подхрдит под эти цели
 
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 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 08:05
Что они курят там, сырье для сахара-сырца?
 
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 emliy40520 (Посетители) Сегодня, 08:02
Теперь у жанаозенцев будет сладкая жизнь...
 
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 gurev57 (Посетители) Сегодня, 07:33
ни какой логистики.просто сделать мани на строительстве привлечь не большое количество людей к работе что бы не вякали. а потом хоть трава не расти. это же очевидно где Жанаозень и где сахар.понятней было бы если бы что то делали из нефти и газа.
 
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  • ЁмоЁ
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 Bass66 (Посетители) Сегодня, 06:39
Сахар? В Жанаозене? Из чего? Сахар делают из сахарного тростника или из свеклы. А там из чего, из нефти?!
 
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 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 06:35
неужто сырьём для производства сахара будут переработанные бытовые отходы? rofl
 
 

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