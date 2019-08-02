В Актау проходит апелляционный суд по делу арестованного на сутки детского хирурга

Насукан Отаргазиев в суде
Дело рассматривает судья мангистауского областного суда Гулажар Бакытжанова. Интересы доктора защищает адвокат Радик Умирболатов.
- Участие в открытом судебном заседании принимают блоггеры, журналисты и врачи, которые пришли поддержать своего коллегу. Поскольку в зале суда многолюдно, большинство сторонников доктора находятся в зале ожидания, - сообщили в пресс-службе мангистауского областного суда.
Поддержать детского хирурга пришла коллеги из других медицинских учреждений города, а также представители мангистауского управления здравоохранения. К поддержке подключились врачи со всего Казахстана, записав видеообращения.
- Я, Хаиров Константин Эдуардович, работаю в научном центре педиатрии и детской хирургии руководителем хирургического блока. Стаж в детской хирургии более 25 лет. То, что произошло в Актау, вызывает однозначную реакцию возмущения. Насукана Отаргазиева знаю давно. Много раз бывал в Актау в областной детской больнице по работе. Хороший человек, профессионал своего дела. Дело врача - лечить. Почему же он, выполняя свою работу, должен терпеть оскорбления от посетителей. И не сдержавшись, быть за это наказанным. Я полностью поддерживаю решение областной детской больницы, руководство областной детской больницы с требованием о пересмотре данного дела. Просто, если будут применяться такие меры воздействия, наказания к врачам, скоро просто некому будет лечить этих же самых детей, потому что молодые люди, которые задумали учиться и потом работать детскими хирургами, просто-напросто задумаются над тем, зачем им это надо. Стоять по много часов на операциях, сутками не появляться дома, получать небольшую зарплату и быть еще наказанным за то, что сдали нервы, когда тебя оскорбили... Насукан, держись, мы с тобой, - отметил врач.
Насукан Отаргазиев намерен доказать, что не оскорблял посетительницу детской областной больницы.
Напомним, врач был арестован на сутки за оскорбление посетительницы детской больницы. Женщина, в свою очередь, также получила административное наказание в виде штрафа в 5 месячных расчетных показателей за то, что устроила скандал в медучреждении.
В управлении здравоохранения области сообщили, что будут подавать апелляцию, так как считают, что вина врача не была доказана. На суде не были предоставлены аудиозаписи оскорблений врачом посетительницы.
Судья сообщила, что сутки ареста доктор получил за то, что в течение года он был второй раз привлечен к ответственности по статье «Мелкое хулиганство», а данная статья предусматривает только арест.
На защиту врача стал министр здравоохранения Елжан Биртанов, который посчитал несправедливым и возмутительным приговор для детского хирурга.
Фото пресс-службы управления здравоохранения Мангистау
- Участие в открытом судебном заседании принимают блоггеры, журналисты и врачи, которые пришли поддержать своего коллегу. Поскольку в зале суда многолюдно, большинство сторонников доктора находятся в зале ожидания, - сообщили в пресс-службе мангистауского областного суда.
Поддержать детского хирурга пришла коллеги из других медицинских учреждений города, а также представители мангистауского управления здравоохранения. К поддержке подключились врачи со всего Казахстана, записав видеообращения.
- Я, Хаиров Константин Эдуардович, работаю в научном центре педиатрии и детской хирургии руководителем хирургического блока. Стаж в детской хирургии более 25 лет. То, что произошло в Актау, вызывает однозначную реакцию возмущения. Насукана Отаргазиева знаю давно. Много раз бывал в Актау в областной детской больнице по работе. Хороший человек, профессионал своего дела. Дело врача - лечить. Почему же он, выполняя свою работу, должен терпеть оскорбления от посетителей. И не сдержавшись, быть за это наказанным. Я полностью поддерживаю решение областной детской больницы, руководство областной детской больницы с требованием о пересмотре данного дела. Просто, если будут применяться такие меры воздействия, наказания к врачам, скоро просто некому будет лечить этих же самых детей, потому что молодые люди, которые задумали учиться и потом работать детскими хирургами, просто-напросто задумаются над тем, зачем им это надо. Стоять по много часов на операциях, сутками не появляться дома, получать небольшую зарплату и быть еще наказанным за то, что сдали нервы, когда тебя оскорбили... Насукан, держись, мы с тобой, - отметил врач.
Насукан Отаргазиев намерен доказать, что не оскорблял посетительницу детской областной больницы.
Напомним, врач был арестован на сутки за оскорбление посетительницы детской больницы. Женщина, в свою очередь, также получила административное наказание в виде штрафа в 5 месячных расчетных показателей за то, что устроила скандал в медучреждении.
В управлении здравоохранения области сообщили, что будут подавать апелляцию, так как считают, что вина врача не была доказана. На суде не были предоставлены аудиозаписи оскорблений врачом посетительницы.
Судья сообщила, что сутки ареста доктор получил за то, что в течение года он был второй раз привлечен к ответственности по статье «Мелкое хулиганство», а данная статья предусматривает только арест.
На защиту врача стал министр здравоохранения Елжан Биртанов, который посчитал несправедливым и возмутительным приговор для детского хирурга.
Фото пресс-службы управления здравоохранения Мангистау