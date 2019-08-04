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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:53

Просмотров: 652

В Актау в 11 пробах бахчевых выявлено превышение нитратов

Сотрудники управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау провели мониторинг бахчевой продукции в 10 сезонных точках реализации.

Фото из архива Lada.kz
Как заявила Асима Турдиева, исполняющая обязанности руководителя управления, в исследованных 40 пробах продукции несоответствие установлено в 11 пробах.

- Превышение составило в 2-7 раз больше допустимой нормы, - рассказала Асима Турдиева.

Специалист обратилась с просьбой к жителям Актау. Асима Турдиева просит ограничить употребление арбузов и дынь до естественного периода созревания плодов.


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Комментарии ( 2 )

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  • Gurabaz
  • Bass66
  • yrabai
 firebolt (Посетители) Сегодня, 16:13
nini Август и есть период естественного созревания. Назовите точки, где арбузы отравленные! Какой толк в этой информации? Только сделали вид, что позаботились angry
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Thornhill
 Kompot (Посетители) Сегодня, 16:13
Вот и причина моих приступов аллергии после поедания арбузов..
 
 

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