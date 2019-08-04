В Актау в 11 пробах бахчевых выявлено превышение нитратов

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Как заявила Асима Турдиева, исполняющая обязанности руководителя управления, в исследованных 40 пробах продукции несоответствие установлено в 11 пробах.



- Превышение составило в 2-7 раз больше допустимой нормы, - рассказала Асима Турдиева.



Специалист обратилась с просьбой к жителям Актау. Асима Турдиева просит ограничить употребление арбузов и дынь до естественного периода созревания плодов.