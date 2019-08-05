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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:13

Просмотров: 494

Не мусорили: Участники свадебного фуршета на Скальной тропе в Актау рассказали свою версию завершения их торжества

Брат невесты, свадьба которой попала на видео очевидцев в Актау, утверждает, что мусор, в оставлении которого обвинили молодых, к их фуршету отношения не имеет.

Кадр видео
По словам мужчины, после регистрации брака молодожены, действительно, со своими гостями отправились на Скальную тропу в 4А микрорайоне Актау для проведения праздничного фуршета. Но мусор новоиспечённые супруги не разбрасывали.

- Особого фуршета и не было. Так как там были, в основном, молодые, на столе присутствовали лишь прохладительные напитки и вода. Лепестки роз мы тоже не разбрасывали, потому что букет цветов был только у невесты, который она забрала с собой. В тот день на Скальной тропе проходило несколько свадебных мероприятий, поэтому хочу отметить, что мы не причастны к этому бардаку, который был снят на видео неизвестными. У нас есть и свидетели, что после нас всё осталось чисто, - утверждает Алтынбек.


Напомним, последствия свадебного фуршета на Скальной тропе в Актау сняли на видео в минувшую пятницу, 2 августа.



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Комментарии ( 3 )

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deva (Посетители) Сегодня, 16:44
Скальная тропа, насколько я понимаю, место общественное, и не предназначено для свадебных фуршетов. Вопрос: кто дает разрешения на подобные мероприятия в местах для этого непредусмотренных?
Если одним можно, значит и всем можно. Из этого следует, что та самая тропа, которой не так давно гордились все, станет местом проведения фуршетов и прочих мероприятий.
 
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NeirosMD (Посетители) Сегодня, 16:29
Цитата: Pеtrоff
Но мусор новоиспечённые супруги не разбрасывали.

Супруги нет! Гости ДА!
 
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  • Pinochet
 Pеtrоff (Посетители) Сегодня, 16:22
Но мусор новоиспечённые супруги не разбрасывали.


Не разбрасывали, да. Просто оставили (возможно).

Как бы там нибыло - уже доказать ничего не получится и автора публикации о мусоре, скорее всего можно и привлечь неплохо так, получается. Единственный шанс - камеры посмотреть, но если свадьба хоть чуточку блатная, то записи ВДРУГ и НЕОЖИДАННО будут "не велись в это время по техническим причинам".

Это Актау, детка.
 
 

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