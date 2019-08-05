Не мусорили: Участники свадебного фуршета на Скальной тропе в Актау рассказали свою версию завершения их торжества

- Особого фуршета и не было. Так как там были, в основном, молодые, на столе присутствовали лишь прохладительные напитки и вода. Лепестки роз мы тоже не разбрасывали, потому что букет цветов был только у невесты, который она забрала с собой. В тот день на Скальной тропе проходило несколько свадебных мероприятий, поэтому хочу отметить, что мы не причастны к этому бардаку, который был снят на видео неизвестными. У нас есть и свидетели, что после нас всё осталось чисто, - утверждает Алтынбек.

По словам мужчины, после регистрации брака молодожены, действительно, со своими гостями отправились на Скальную тропу в 4А микрорайоне Актау для проведения праздничного фуршета. Но мусор новоиспечённые супруги не разбрасывали.Напомним, последствия свадебного фуршета на Скальной тропе в Актау сняли на видео в минувшую пятницу, 2 августа.