Акимат Актау: Огороженную землю возле яхт-клуба планируется вернуть государству

Фото Рашида Исмагилова
Информацию о земельном участке, расположенном в 4А микрорайоне, предоставили в городском акимате.
В сентябре 2007 года на праве частной собственности территорию площадью 0,5 га передали Д. А. Спустя два года, участок приобрела по договору купли-продажи А. У.
В апреле 2014 года участок перекупил А. Б. В июне 2017 года А. Б. на основании договора дарения переоформил свой участок на имя А. У.
- В связи с неосвоением земельного участка в соответствии с целевым назначением городским отделом земельных отношений в октябре 2018 года был составлен акт и направлено письмо в управление по контролю за использованием и охраной земель Мангистауской области. В ноябре этого же года гражданке А. У. было выдано предписание в связи с неосвоением земельного участка. В настоящее время проводится работа по возврату территории в государственную собственность, - сообщили в городском акимате.
Напомним, в рубрике «Народные новости» были опубликованы фотографии огороженной земли возле яхт-клуба. Акимат Актау прокомментировал забор возле яхт-клуба.
В сентябре 2007 года на праве частной собственности территорию площадью 0,5 га передали Д. А. Спустя два года, участок приобрела по договору купли-продажи А. У.
В апреле 2014 года участок перекупил А. Б. В июне 2017 года А. Б. на основании договора дарения переоформил свой участок на имя А. У.
- В связи с неосвоением земельного участка в соответствии с целевым назначением городским отделом земельных отношений в октябре 2018 года был составлен акт и направлено письмо в управление по контролю за использованием и охраной земель Мангистауской области. В ноябре этого же года гражданке А. У. было выдано предписание в связи с неосвоением земельного участка. В настоящее время проводится работа по возврату территории в государственную собственность, - сообщили в городском акимате.
Напомним, в рубрике «Народные новости» были опубликованы фотографии огороженной земли возле яхт-клуба. Акимат Актау прокомментировал забор возле яхт-клуба.