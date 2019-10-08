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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:14

Просмотров: 2671

Акимат Актау: Огороженную землю возле яхт-клуба планируется вернуть государству

Огороженная забором территория в районе яхт-клуба «Бриз» находится в частных владениях 12 лет. В 2007 году на ней планировали построить спортивно-оздоровительный центр. В связи с тем, что участок земли остался неосвоенным, городские власти хотят вернуть его в государственную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Актау.

Фото Рашида Исмагилова
Информацию о земельном участке, расположенном в 4А микрорайоне, предоставили в городском акимате.

В сентябре 2007 года на праве частной собственности территорию площадью 0,5 га передали Д. А. Спустя два года, участок приобрела по договору купли-продажи А. У.

В апреле 2014 года участок перекупил А. Б. В июне 2017 года А. Б. на основании договора дарения переоформил свой участок на имя А. У.

- В связи с неосвоением земельного участка в соответствии с целевым назначением городским отделом земельных отношений в октябре 2018 года был составлен акт и направлено письмо в управление по контролю за использованием и охраной земель Мангистауской области. В ноябре этого же года гражданке А. У. было выдано предписание в связи с неосвоением земельного участка. В настоящее время проводится работа по возврату территории в государственную собственность, - сообщили в городском акимате.

Напомним, в рубрике «Народные новости» были опубликованы фотографии огороженной земли возле яхт-клуба. Акимат Актау прокомментировал забор возле яхт-клуба.



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Комментарии ( 7 )

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vaterloo (Посетители) Сегодня, 18:34
Вообще в какую Умную голову пришла идея отменить 100 метровую зону на побережье! Ах да это все остатки тоталитарного режима! Сейчас сколько осталось?? 36 метров? Или еще меньше?
 
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  • ЁмоЁ
 Князь (Посетители) Сегодня, 16:50
Удивительно я угадал в прошлой отписке там я сказал если её уже не перепродали несколько раз. lol
В сентябре 2007 года на праве частной собственности территорию площадью 0,5 га передали Д. А. Спустя два года, участок приобрела по договору купли-продажи А. У.

В апреле 2014 года участок перекупил А. Б. В июне 2017 года А. Б. на основании договора дарения переоформил свой участок на имя А. У.
lol Я угораю.
 
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  • Князь
  • vaterloo
 bekenova (Посетители) Сегодня, 16:09
Передача смешная, повторяющиеся инициалы, а полную фио нельзя написать? Наверное все фамилии очень знакомые для горожан
 
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  • 57250
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  • Lexus
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  • Ну Ну
  • Князь
  • ЁмоЁ
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 kolu411 (Посетители) Сегодня, 14:42
Уже год возвращают землю?
А людей у которых негде жить в момент выселяют.
"Справедливость" или показатель того что пред законом "все равны"?
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:31
Lexus,
А.Б оформило на А.У. lol снова lol

круглая труба )))
 
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 Lexus (Посетители) Сегодня, 13:59
А.У, акимат и А.Б. сидели на трубе...
А.У. упало, А.Б. переоформило...
Кто остался на трубе?
 
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  • Око
  • kolu411
  • Lexus
  • vaterloo
 57250 (Посетители) Сегодня, 13:31
давно пора , в этой сфере порядок навести.. особенно куча долгостроев в С/О Атамекен на дачах.... земли тоже по нахапали и не строятся много лет некоторые там....
 
 

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