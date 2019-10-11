Отопление в Актау ожидается с 15 октября

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Уведомление было получено председателями ОУОК 9 октября.
- В связи с поступившим заданием от акимата Мангистауской области необходимо отключить отопление жилого фонда, оставить горячий водоразбор с циркуляцией до 13 октября, - говорится в телефонограмме.
Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий от представителей городского акимата.
Напомним, ранее сообщалось, что подключение тепловой энергии в Актау будет проходить с 8 по 10 октября.
- В связи с поступившим заданием от акимата Мангистауской области необходимо отключить отопление жилого фонда, оставить горячий водоразбор с циркуляцией до 13 октября, - говорится в телефонограмме.
Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий от представителей городского акимата.
Напомним, ранее сообщалось, что подключение тепловой энергии в Актау будет проходить с 8 по 10 октября.