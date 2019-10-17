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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:06

Просмотров: 3823

Ужин в ресторане: В действиях акима Жанаозена не нашли нарушений

Аким Жанаозена приехал в один из ресторанов Актау из аэропорта, вернувшись из служебной командировки. В его действиях департамент Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области не нашел нарушений. А вот водителю, который привез чиновника в кафе на служебном автомобиле, при этом не имея путевого листа, вынесли «замечание».

Скрин видео
По данным департамента Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области, водитель служебного автомобиля, находящегося на балансе ГУ «Аппарат акима города Жанаозен», должен был заполнить путевой лист для поездки в аэропорт, но не сделал этого.

- В связи с этим, на основании приказа №266 от 27.09.2019 года, за неполное оформление документов водитель был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Со стороны акима Жанаозена нарушений этических норм не установлено. По его словам, он вернулся из служебной командировки из Нур-Султана и попросил водителя отвезти его поужинать в связи с дальностью расстояния между городами Актау и Жанаозен. На месте сотрудники дорожно-патрульной полиции, разъяснив о недопущении выезда служебного транспорта в нерабочее время и в связи с отсутствием путевого листа, водворили автомашину на штрафстоянку, – сообщили в департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области.

Напомним, акима Жанаозена заподозрили в использовании служебного автомобиля в личных целях.



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Комментарии ( 4 )

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  • tolk
 dildjan (Посетители) Сегодня, 22:12
Вот вы сказки рассказываете,я на на служебном уже 12 лет работаю,без путевого листа ни шагу,перед выездом проверяют на наличии документов плюс алкотест,водитель сам не должен путевой лист писат,это с работы должны выдават,а Акимат куда смотрел, я сто пудово увере больше половины акиматовских машин ездят без инструктажа,без алкотеста и путевого листа.
 
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  • OpOp
  • tolk
 Жанар (Посетители) Сегодня, 20:30
попросил водителя отвезти его поужинать в связи с дальностью расстояния между городами Актау и Жанаозен.

НУ!Разве не анекдот?!...Сразу в кабак к тому барыги или родственнику которого крышует..Устал от "праведных дел"!..
А!, дома ЧТО!, бичбармак жена не приготовила, К!, приезду мужа?!... popa

Цитата: non_alcoholic
, если бы аким заметил, что они на служебном авто

ДА!,.. smeh ..Совсем зрение потерял не видя на каком авто ЕГО!?, везут..

Когда же кончится псевдо "капитализм?!...Хочу в СССР..
 
-1
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 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 19:15
Рафик неучем не виноват, водила самовольно повез чинушу на служебном авто, никто ему не приказывал, так, попросил по человечески, а водила подвел, если бы аким заметил, что они на служебном авто едут, то сам бы сразу выговор обьявилбы и в гараж машину отправил. А так....

И департамент госслужбы ничего не заметил
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 17:10
А кто то сомневался?
 
 

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